SPOR
STADYUM: Antakya Atatürk Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 10 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:36
Hatayspor
Hatayspor
Ömer Erdoğan
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Hatayspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Hatayspor

  • 34 Akın Alkan
  • 16 Mesut Çaytemel
  • 90 Strahil Popov
  • 14 Pablo
  • 6 Jean-Claude Billong
  • 88 Ruben Ribeiro
  • 8 Rayane Aabid
  • 28 Adama Traore
  • 17 Babajide Akintola
  • 10 Selim Ilgaz
  • 9 Aaron Boupendza

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton
  • 24 Domagoj Vida
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 20 Necip Uysal
  • 5 Josef de Souza
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 14 Vincent Aboubakar
  • 17 Cyle Larin

Yedekler

  • 33 Yavuz Boyar
  • 4 Soner Örnek
  • 2 Burak Çamoğlu
  • 3 Alexandros Katranis
  • 5 Isaac Sackey
  • 23 Abdurrahman Canlı
  • 41 Joseph Akomadi
  • 18 Mert Altınöz
  • 20 Mirkan Aydın
  • 30 Mohammed Kamara

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 7 Kevin N'Koudou
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 27 Atakan Üner
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın
  • 19 Ajdin Hasic
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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