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STADYUM:
Antakya Atatürk Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
10 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:36
MÖ
Hatayspor
Ömer Erdoğan
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Hatayspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Hatayspor
34
Akın Alkan
16
Mesut Çaytemel
90
Strahil Popov
14
Pablo
6
Jean-Claude Billong
88
Ruben Ribeiro
8
Rayane Aabid
28
Adama Traore
17
Babajide Akintola
10
Selim Ilgaz
9
Aaron Boupendza
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
23
Welinton
24
Domagoj Vida
21
Fabrice N'Sakala
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
20
Necip Uysal
5
Josef de Souza
18
Rachid Ghezzal
14
Vincent Aboubakar
17
Cyle Larin
Yedekler
33
Yavuz Boyar
4
Soner Örnek
2
Burak Çamoğlu
3
Alexandros Katranis
5
Isaac Sackey
23
Abdurrahman Canlı
41
Joseph Akomadi
18
Mert Altınöz
20
Mirkan Aydın
30
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Yedekler
97
Utku Yuvakuran
4
Francisco Montero
33
Rıdvan Yılmaz
10
Oğuzhan Özyakup
7
Kevin N'Koudou
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27
Atakan Üner
41
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.