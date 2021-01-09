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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 09 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 19:18
17'
1 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
1' Mbaye Diagne
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Mustafa Kaplan
  Galatasaray - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı
  • 18'
    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Ryan Donk ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 16'
    Gençlerbirliği takımından Daniel Candeias sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 16'
    Gençlerbirliği, Daniel Candeias ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 16'
    Daniel Candeias ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 16'
    Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 13'
    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Arda Turan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 13'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Okan Koçuk geçiyor.
  • 12'
    Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Ryan Donk, Floyd Ayite tarafından faule maruz kalıyor.
  • 11'
    Gençlerbirliği takımından Daniel Candeias sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 11'
    Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Übeyd Adıyaman kurtarıyor.
  • 10'
    Galatasaray takımından Emre Akbaba Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 10'
    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Emre Akbaba kullanacak.
  • 9'
    Galatasaray takımından Emre Taşdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 9'
    Gençlerbirliği takımında Murat Yıldırım faul yapıyor.
  • 9'
    Galatasaray takımından Arda Turan ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 8'
    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Koçuk.
  • 8'
    Emre Taşdemir, Daniel Candeias tarafından faule maruz kalıyor.
  • 7'
    Galatasaray, Marcao ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
  • 7'
    Gençlerbirliği takımında Soner Dikmen faul yapıyor.
  • 7'
    Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Emre Taşdemir için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 6'
    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emre Taşdemir ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 4'
    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gençlerbirliği adına Arda Kızıldağ kullanacak.
  • 4'
    Arda Kızıldağ, Mbaye Diagne tarafından faulle durduruluyor. Gençlerbirliği, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 4'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Şener Özbayraklı geçiyor.
  • 4'
    Şener Özbayraklı, Floyd Ayite tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
  • 3'
    Galatasaray takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Taşdemir.
  • 3'
    Gençlerbirliği takımında Daniel Candeias faul yapıyor.
  • 1'
    GOL! Mbaye Diagne Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 1'
    Golün asistini yapan isim Emre Taşdemir.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 23 Emre Taşdemir
  • 45 Marcao
  • 66 Arda Turan
  • 15 Ryan Donk
  • 10 Younes Belhanda
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 90 Mbaye Diagne

Gençlerbirliği

  • 44 Übeyd Adıyaman
  • 15 Zargo Toure
  • 2 Mattias Johansson
  • 39 Pierre-Yves Polomat
  • 4 Arda Kızıldağ
  • 88 Murat Yıldırım
  • 8 Soner Dikmen
  • 23 Robert Piris
  • 21 Daniel Candeias
  • 33 Floyd Ayite
  • 10 Sefa Yılmaz

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 14 Martin Linnes
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 27 Christian Luyindama
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Ryan Babel
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 77 Jesse Sekidika
  • 80 Ali Yavuz Kol

Yedekler

  • 37 Yasin Davuş
  • 6 Diego Angelo
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 14 Metehan Mert
  • 7 Dominik Furman
  • 77 Mustafa Çeçenoğlu
  • 63 Mustafa Seyhan
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 17 İlker Karakaş
  • 26 Gökhan Altıparmak
Takım
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Av
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