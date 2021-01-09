  Galatasaray - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı

18' Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Ryan Donk ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

16' Gençlerbirliği takımından Daniel Candeias sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16' Gençlerbirliği, Daniel Candeias ile köşe vuruşu kullanıyor.

16' Daniel Candeias ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.

16' Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13' Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Arda Turan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Okan Koçuk geçiyor.

12' Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Ryan Donk, Floyd Ayite tarafından faule maruz kalıyor.

11' Gençlerbirliği takımından Daniel Candeias sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11' Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Übeyd Adıyaman kurtarıyor.

10' Galatasaray takımından Emre Akbaba Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

10' Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Emre Akbaba kullanacak.

9' Galatasaray takımından Emre Taşdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9' Gençlerbirliği takımında Murat Yıldırım faul yapıyor.

9' Galatasaray takımından Arda Turan ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

8' Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Koçuk.

8' Emre Taşdemir, Daniel Candeias tarafından faule maruz kalıyor.

7' Galatasaray, Marcao ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

7' Gençlerbirliği takımında Soner Dikmen faul yapıyor.

7' Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Emre Taşdemir için ofsayt bayrağı kalkıyor.

6' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emre Taşdemir ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

4' Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gençlerbirliği adına Arda Kızıldağ kullanacak.

4' Arda Kızıldağ, Mbaye Diagne tarafından faulle durduruluyor. Gençlerbirliği, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

4' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Şener Özbayraklı geçiyor.

4' Şener Özbayraklı, Floyd Ayite tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

3' Galatasaray takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Taşdemir.

3' Gençlerbirliği takımında Daniel Candeias faul yapıyor.

1' GOL! Mbaye Diagne Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.

1' Golün asistini yapan isim Emre Taşdemir.