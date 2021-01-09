  Galatasaray - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı

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18'
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Ryan Donk ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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16'
Gençlerbirliği takımından Daniel Candeias sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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16'
Gençlerbirliği, Daniel Candeias ile köşe vuruşu kullanıyor.
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16'
Daniel Candeias ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.
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16'
Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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13'
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Arda Turan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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13'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Okan Koçuk geçiyor.
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12'
Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Ryan Donk, Floyd Ayite tarafından faule maruz kalıyor.
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11'
Gençlerbirliği takımından Daniel Candeias sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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11'
Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Übeyd Adıyaman kurtarıyor.
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10'
Galatasaray takımından Emre Akbaba Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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10'
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Emre Akbaba kullanacak.
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9'
Galatasaray takımından Emre Taşdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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9'
Gençlerbirliği takımında Murat Yıldırım faul yapıyor.
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9'
Galatasaray takımından Arda Turan ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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8'
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Koçuk.
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8'
Emre Taşdemir, Daniel Candeias tarafından faule maruz kalıyor.
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7'
Galatasaray, Marcao ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
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7'
Gençlerbirliği takımında Soner Dikmen faul yapıyor.
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7'
Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Emre Taşdemir için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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6'
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emre Taşdemir ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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4'
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gençlerbirliği adına Arda Kızıldağ kullanacak.
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4'
Arda Kızıldağ, Mbaye Diagne tarafından faulle durduruluyor. Gençlerbirliği, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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4'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Şener Özbayraklı geçiyor.
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4'
Şener Özbayraklı, Floyd Ayite tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
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3'
Galatasaray takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Taşdemir.
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3'
Gençlerbirliği takımında Daniel Candeias faul yapıyor.
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1'
GOL! Mbaye Diagne Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
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1'
Golün asistini yapan isim Emre Taşdemir.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.