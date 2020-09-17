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STADYUM:
Bakcell Arena (8 km Stadium)
HAKEM :
Kevin Clancy Kevin Clancy
MAÇ TARİH SAATİ:
17 Sep 2020 | 19:00 | şuan: 18:43
MÖ
Neftçi Baku PFK
Fizuli Mammadov
Galatasaray
Fatih Terim
Neftçi Baku PFK - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Neftçi Baku PFK
30
Aqil Mammadov
6
Vojislav Stankovic
3
Mamadou Mbodj
5
Anton Krivotsyuk
26
Ömer Buludov
8
Emin Makhmudov
7
Namiq Alasgarov
36
Mamadou Kane
10
Saman Jahan
13
Prince Ibara
24
Yusuf Lawal
Galatasaray
99
Fatih Öztürk
14
Martin Linnes
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
27
Christian Luyindama
8
Ryan Babel
19
Ömer Bayram
10
Younes Belhanda
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
90
Mbaye Diagne
Yedekler
12
Kamran Ibrahimov
91
Thallyson
2
Cabir Emirli
4
Rener
29
Sabir Bougrine
27
Farid Yusifli
22
Mirabdulla Abbasov
Yedekler
34
Okan Kocuk
3
Omar Elabdellaoui
66
Arda Turan
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
21
Jimmy Durmaz
9
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.