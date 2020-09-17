SPOR
STADYUM: Bakcell Arena (8 km Stadium) HAKEM : Kevin Clancy Kevin Clancy MAÇ TARİH SAATİ: 17 Sep 2020 | 19:00 | şuan: 18:43
Neftçi Baku PFK
Neftçi Baku PFK
Fizuli Mammadov
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Neftçi Baku PFK - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Neftçi Baku PFK

  • 30 Aqil Mammadov
  • 6 Vojislav Stankovic
  • 3 Mamadou Mbodj
  • 5 Anton Krivotsyuk
  • 26 Ömer Buludov
  • 8 Emin Makhmudov
  • 7 Namiq Alasgarov
  • 36 Mamadou Kane
  • 10 Saman Jahan
  • 13 Prince Ibara
  • 24 Yusuf Lawal

Galatasaray

  • 99 Fatih Öztürk
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Ryan Babel
  • 19 Ömer Bayram
  • 10 Younes Belhanda
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 90 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 12 Kamran Ibrahimov
  • 91 Thallyson
  • 2 Cabir Emirli
  • 4 Rener
  • 29 Sabir Bougrine
  • 27 Farid Yusifli
  • 22 Mirabdulla Abbasov

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 3 Omar Elabdellaoui
  • 66 Arda Turan
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 9 Radamel Falcao
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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