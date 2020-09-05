HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
OTOMOBİL
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
KORONAVİRÜS HARİTASI
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Volkan Bayarslan Volkan Bayarslan
MAÇ TARİH SAATİ:
05 Sep 2020 | 21:00 | şuan: 20:45
MÖ
Fenerbahçe
Erol Bulut
Sivasspor
Rıza Çalımbay
Fenerbahçe - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
77
Gökhan Gönül
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
18
Sadık Çiftpınar
20
Luiz Gustavo
6
Tolga Ciğerci
23
Deniz Türüç
29
Sinan Gümüş
22
Michael Frey
27
Mame Thiam
Sivasspor
25
Muammer Yıldırım
58
Ziya Erdal
3
Uğur Çiftçi
87
Marcelo Goiano
14
Samba Camara
37
Hakan Arslan
8
Robin Yalçın
5
Isaac Cofie
17
Erdoğan Yeşilyurt
9
Mustapha Yatabare
7
Max Gradel
Yedekler
15
Harun Tekin
48
Oytun Özdoğan
3
Mauricio Lemos
44
Murat Sağlam
25
Jailson
66
Oğuz Kağan Güçtekin
13
Enner Valencia
Yedekler
35
Ali Şaşal Vural
30
Mamadou Samassa
26
Barış Yardımcı
99
Abdou Razack Traore
6
Claudemir
22
Armin Djerlek
20
Kerem Atakan Kesgin
19
Kubilay Eren Şahin
2
Arouna Kone
29
Casimir Ninga
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
Koronavirüs Haritası
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.