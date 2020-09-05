SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Volkan Bayarslan Volkan Bayarslan MAÇ TARİH SAATİ: 05 Sep 2020 | 21:00 | şuan: 20:45
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
Sivasspor
Sivasspor
Rıza Çalımbay
  Fenerbahçe - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 20 Luiz Gustavo
  • 6 Tolga Ciğerci
  • 23 Deniz Türüç
  • 29 Sinan Gümüş
  • 22 Michael Frey
  • 27 Mame Thiam

Sivasspor

  • 25 Muammer Yıldırım
  • 58 Ziya Erdal
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 87 Marcelo Goiano
  • 14 Samba Camara
  • 37 Hakan Arslan
  • 8 Robin Yalçın
  • 5 Isaac Cofie
  • 17 Erdoğan Yeşilyurt
  • 9 Mustapha Yatabare
  • 7 Max Gradel

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 48 Oytun Özdoğan
  • 3 Mauricio Lemos
  • 44 Murat Sağlam
  • 25 Jailson
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 13 Enner Valencia

Yedekler

  • 35 Ali Şaşal Vural
  • 30 Mamadou Samassa
  • 26 Barış Yardımcı
  • 99 Abdou Razack Traore
  • 6 Claudemir
  • 22 Armin Djerlek
  • 20 Kerem Atakan Kesgin
  • 19 Kubilay Eren Şahin
  • 2 Arouna Kone
  • 29 Casimir Ninga
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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