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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Ümit Öztürk Ümit Öztürk
MAÇ TARİH SAATİ:
14 Jan 2021 | 20:45 | şuan: 20:24
MÖ
Fenerbahçe
Erol Bulut
Kasımpaşa
Fuat Çapa
Fenerbahçe - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
15
Harun Tekin
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
3
Mauricio Lemos
35
Nazım Sangare
20
Luiz Gustavo
8
Mert Hakan Yandaş
29
Sinan Gümüş
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Papiss Cisse
10
Mbwana Samatta
Kasımpaşa
33
Ertuğrul Taşkıran
25
Tomas Brecka
94
Florent Hadergjonaj
32
Derrick Luckassen
18
Evren Elmalı
35
Aytaç Kara
11
Yusuf Erdoğan
21
Kevin Varga
34
Doğucan Haspolat
92
Isaac Thelin
30
Armin Hodzic
Yedekler
1
Altay Bayındır
26
Marcel Tisserand
75
Gürkan Başkan
52
Uğur Kaan Yıldız
7
Ozan Tufan
71
İsmail Yüksek
33
Fatih Yiğit Şanlitürk
27
Mame Thiam
57
Eyüp Akcan
70
Serhat Ahmetoğlu
Yedekler
22
Erdem Canpolat
37
Çağtay Kurukalıp
7
Anıl Koç
6
Loret Sadiku
55
Yasin Dülger
23
Mehmet Feyzi Yıldırım
20
Alan
99
Oğuzhan Özcan
80
Hasan Emre Yeşilyurt
28
Furkan Külekçi
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.