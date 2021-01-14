SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Ümit Öztürk Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 14 Jan 2021 | 20:45 | şuan: 20:24
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Fuat Çapa
  Fenerbahçe - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 15 Harun Tekin
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 3 Mauricio Lemos
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 29 Sinan Gümüş
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta

Kasımpaşa

  • 33 Ertuğrul Taşkıran
  • 25 Tomas Brecka
  • 94 Florent Hadergjonaj
  • 32 Derrick Luckassen
  • 18 Evren Elmalı
  • 35 Aytaç Kara
  • 11 Yusuf Erdoğan
  • 21 Kevin Varga
  • 34 Doğucan Haspolat
  • 92 Isaac Thelin
  • 30 Armin Hodzic

Yedekler

  • 1 Altay Bayındır
  • 26 Marcel Tisserand
  • 75 Gürkan Başkan
  • 52 Uğur Kaan Yıldız
  • 7 Ozan Tufan
  • 71 İsmail Yüksek
  • 33 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 27 Mame Thiam
  • 57 Eyüp Akcan
  • 70 Serhat Ahmetoğlu

Yedekler

  • 22 Erdem Canpolat
  • 37 Çağtay Kurukalıp
  • 7 Anıl Koç
  • 6 Loret Sadiku
  • 55 Yasin Dülger
  • 23 Mehmet Feyzi Yıldırım
  • 20 Alan
  • 99 Oğuzhan Özcan
  • 80 Hasan Emre Yeşilyurt
  • 28 Furkan Külekçi
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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