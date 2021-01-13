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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Sarper Barış Saka Sarper Barış Saka
MAÇ TARİH SAATİ:
13 Jan 2021 | 20:45 | şuan: 20:14
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor
Stjepan Tomas
Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
97
Utku Yuvakuran
23
Welinton
21
Fabrice N'Sakala
4
Francisco Montero
20
Necip Uysal
10
Oğuzhan Özyakup
18
Rachid Ghezzal
7
Kevin N'Koudou
26
Dorukhan Toköz
43
Bernard Mensah
14
Vincent Aboubakar
Çaykur Rizespor
30
Zafer Görgen
15
Selim Ay
24
Emir Dilaver
35
Alberk Koç
6
Yasin Pehlivan
26
Onur Bulut
66
Doğan Erdoğan
23
Godfred Donsah
17
Konrad Michalak
37
Fernando
9
Kemal Rüzgar
Yedekler
30
Ersin Destanoğlu
33
Rıdvan Yılmaz
46
Serdar Saatçı
13
Atiba Hutchinson
22
Adem Ljajic
5
Josef de Souza
70
Gökhan Töre
17
Cyle Larin
9
Güven Yalçın
19
Ajdin Hasic
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1
Tarık Çetin
95
Boğaçhan Kazmaz
53
Dario Melnjak
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.