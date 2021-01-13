SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Sarper Barış Saka Sarper Barış Saka MAÇ TARİH SAATİ: 13 Jan 2021 | 20:45 | şuan: 20:14
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Stjepan Tomas
  Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 23 Welinton
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 4 Francisco Montero
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Kevin N'Koudou
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 43 Bernard Mensah
  • 14 Vincent Aboubakar

Çaykur Rizespor

  • 30 Zafer Görgen
  • 15 Selim Ay
  • 24 Emir Dilaver
  • 35 Alberk Koç
  • 6 Yasin Pehlivan
  • 26 Onur Bulut
  • 66 Doğan Erdoğan
  • 23 Godfred Donsah
  • 17 Konrad Michalak
  • 37 Fernando
  • 9 Kemal Rüzgar

Yedekler

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 46 Serdar Saatçı
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 22 Adem Ljajic
  • 5 Josef de Souza
  • 70 Gökhan Töre
  • 17 Cyle Larin
  • 9 Güven Yalçın
  • 19 Ajdin Hasic

Yedekler

  • 1 Tarık Çetin
  • 95 Boğaçhan Kazmaz
  • 53 Dario Melnjak
  • 27 Murat Sağlam
  • 22 Emir Han Topçu
  • 54 Mithat Pala
  • 11 Tunay Torun
  • 19 Dusan Jovancic
  • 18 Braian Samudio
Takım
O
Av
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