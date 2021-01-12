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STADYUM:
Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM :
Özgür Yankaya Özgür Yankaya
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Jan 2021 | 20:45 | şuan: 20:40
MÖ
Yeni Malatyaspor
Hamza Hamzaoğlu
Galatasaray
Fatih Terim
Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Yeni Malatyaspor
25
Ertaç Özbir
26
Semih Kaya
61
Zeki Yavru
13
Wallace
57
Issam Chebake
17
Teenage Hadebe
21
Moryke Fofana
55
Youssouf Ndayishimiye
9
Umut Bulut
99
Adem Büyük
90
Kubilay Kanatsızkuş
Galatasaray
99
Fatih Öztürk
14
Martin Linnes
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
27
Christian Luyindama
8
Ryan Babel
10
Younes Belhanda
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
90
Mbaye Diagne
Yedekler
1
Abdulsamed Damlu
44
Murat Akça
92
Bülent Cevahir
39
Erkan Kaş
24
Olcay Şahan
8
Fernando Zuqui
20
Ahmed Ildız
11
Jody Lukoki
77
Mustafa Eskihellaç
98
Jetmir Topalli
Yedekler
34
Okan Kocuk
2
Şener Özbayraklı
23
Emre Taşdemir
49
Valentine Ozornwafor
40
Emin Bayram
19
Ömer Bayram
18
Kerem Aktürkoğlu
13
Oghenekaro Etebo
17
Oğulcan Çağlayan
77
Jesse Sekidika
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.