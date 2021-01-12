SPOR
STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu HAKEM : Özgür Yankaya Özgür Yankaya MAÇ TARİH SAATİ: 12 Jan 2021 | 20:45 | şuan: 20:40
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Hamza Hamzaoğlu
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Yeni Malatyaspor

  • 25 Ertaç Özbir
  • 26 Semih Kaya
  • 61 Zeki Yavru
  • 13 Wallace
  • 57 Issam Chebake
  • 17 Teenage Hadebe
  • 21 Moryke Fofana
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 9 Umut Bulut
  • 99 Adem Büyük
  • 90 Kubilay Kanatsızkuş

Galatasaray

  • 99 Fatih Öztürk
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Ryan Babel
  • 10 Younes Belhanda
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 90 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 1 Abdulsamed Damlu
  • 44 Murat Akça
  • 92 Bülent Cevahir
  • 39 Erkan Kaş
  • 24 Olcay Şahan
  • 8 Fernando Zuqui
  • 20 Ahmed Ildız
  • 11 Jody Lukoki
  • 77 Mustafa Eskihellaç
  • 98 Jetmir Topalli

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 23 Emre Taşdemir
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 40 Emin Bayram
  • 19 Ömer Bayram
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 77 Jesse Sekidika
Takım
O
Av
P
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