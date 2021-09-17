SPOR

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STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu LİG : Süper Lig MAÇ TARİH SAATİ: 17 Eylül 2021 | 20:00
12'
0 0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
İrfan Buz
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Francesco Farioli
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