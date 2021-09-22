SPOR

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STADYUM: Kalyon Stadyumu LİG : Süper Lig MAÇ TARİH SAATİ: 22 Eylül 2021 | 17:00
36'
1 0
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Erol Bulut
1' Muhammet Demir
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
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