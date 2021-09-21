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STADYUM: Atatürk Olimpiyat LİG : Süper Lig MAÇ TARİH SAATİ: 21 Eylül 2021 | 17:00
86'
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VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Francesco Farioli
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
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