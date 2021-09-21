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STADYUM:
Atatürk Olimpiyat
LİG :
Süper Lig
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Eylül 2021 | 17:00
86'
0
0
VavaCars Fatih Karagümrük
Francesco Farioli
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
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