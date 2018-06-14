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STADYUM:
Luzhniki
LİG :
Dünya Kupası 2018 Grup A
MAÇ TARİH SAATİ:
14 Haziran 2018 | 18:00
Rusya
12' Yuri Gazinskiy
24' Alan Dzagoev
24' Denis Cheryshev
1
0
25'
Suudi Arabistan
Takım Kadroları
Rusya
1
Igor Akinfeev
4
Sergey Ignashevich
2
Mario Fernandes
3
Ilya Kutepov
19
Aleksandr Samedov
18
Yuri Zhirkov
9
Alan Dzagoev
24'
8
Yuri Gazinskiy
11
Roman Zobnin
17
Aleksandr Golovin
10
Fedor Smolov
Suudi Arabistan
1
Abdullah Al-Maiouf
3
Osama Hawsawi
13
Yasir Al Shahrani
5
Omar Hawsawi
6
Mohammed Al Burayk
18
Salem Al Dawsari
8
Yahya Al Shehri
7
Salman Al Faraj
14
Abdullah Otayf
17
Taisir Al Jassim
10
Mohammad Al Sahlawi
Yedekler
20
Vladimir Gabulov
12
Andrey Lunev
13
Fedor Kudryashov
14
Vladimir Granat
23
Igor Smolnikov
5
Andrey Semenov
21
Aleksandr Erokhin
6
Denis Cheryshev
24'
15
Aleksey Miranchuk
7
Daler Kuzyaev
16
Anton Miranchuk
22
Artem Dzyuba
Yedekler
21
Yasser Al Mosailem
22
Mohammed Al Owais
2
Mansour Al Harbi
23
Motaz Hawsawi
4
Ali Albulayhi
16
Hussain Mogahwi
9
Hattan Babhir
11
Abdulmalek Al Khaibri
12
Mohammed Kanoo
15
Abdullah Alkhaibari
19
Fahad Al Muwallad
20
Mohanad Aseri
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.