SPOR
STADYUM: Luzhniki LİG : Dünya Kupası 2018 Grup A MAÇ TARİH SAATİ: 14 Haziran 2018 | 18:00
Rusya
12' Yuri Gazinskiy 24' Alan Dzagoev 24' Denis Cheryshev
1 0
25'
Suudi Arabistan
  Takım Kadroları

Rusya

  • 1 Igor Akinfeev
  • 4 Sergey Ignashevich
  • 2 Mario Fernandes
  • 3 Ilya Kutepov
  • 19 Aleksandr Samedov
  • 18 Yuri Zhirkov
  • 9 Alan Dzagoev 24'
  • 8 Yuri Gazinskiy
  • 11 Roman Zobnin
  • 17 Aleksandr Golovin
  • 10 Fedor Smolov

Suudi Arabistan

  • 1 Abdullah Al-Maiouf
  • 3 Osama Hawsawi
  • 13 Yasir Al Shahrani
  • 5 Omar Hawsawi
  • 6 Mohammed Al Burayk
  • 18 Salem Al Dawsari
  • 8 Yahya Al Shehri
  • 7 Salman Al Faraj
  • 14 Abdullah Otayf
  • 17 Taisir Al Jassim
  • 10 Mohammad Al Sahlawi

Yedekler

  • 20 Vladimir Gabulov
  • 12 Andrey Lunev
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 14 Vladimir Granat
  • 23 Igor Smolnikov
  • 5 Andrey Semenov
  • 21 Aleksandr Erokhin
  • 6 Denis Cheryshev 24'
  • 15 Aleksey Miranchuk
  • 7 Daler Kuzyaev
  • 16 Anton Miranchuk
  • 22 Artem Dzyuba

Yedekler

  • 21 Yasser Al Mosailem
  • 22 Mohammed Al Owais
  • 2 Mansour Al Harbi
  • 23 Motaz Hawsawi
  • 4 Ali Albulayhi
  • 16 Hussain Mogahwi
  • 9 Hattan Babhir
  • 11 Abdulmalek Al Khaibri
  • 12 Mohammed Kanoo
  • 15 Abdullah Alkhaibari
  • 19 Fahad Al Muwallad
  • 20 Mohanad Aseri
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