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STADYUM:
Saint-Petersburg (Krestovsky) Stadium
LİG :
Dünya Kupası 2018 Grup B
MAÇ TARİH SAATİ:
15 Haziran 2018 | 18:00
Fas
0
0
17'
İran
10' Masoud Shojaei
Takım Kadroları
Fas
12
Munir
5
Medhi Benatia
2
Achraf Hakimi
14
Mbark Boussoufa
8
Karim El Ahmadi
10
Younes Belhanda
6
Romain Saiss
7
Hakim Ziyech
18
Amine Harit
16
Nordin Amrabat
9
Ayoub El Kaabi
İran
1
Alireza Beiranvand
4
Rouzbeh Cheshmi
3
Ehsan Haji Safi
23
Ramin Rezaeian
11
Vahid Amiri
7
Masoud Shojaei
10'
9
Omid Ebrahimi
8
Morteza Pouraliganji
10
Karim Ansarifard
20
Sardar Azmoun
18
Alireza Jahanbakhsh
Yedekler
1
Bono
22
Ahmed Reda Tagnaouti
4
Manuel da Costa
3
Hamza Mendyl
17
Nabil Dirar
23
Mehdi Carcela
11
Faycal Fajr
21
Sofyan Amrabat
15
Youssef Ait Bennasser
20
Aziz Bouhaddouz
13
Khalid Boutaib
19
Youssef En Nesyri
Yedekler
12
Rashid Mazaheri
22
Amir Abedzadeh
15
Pejman Montazeri
19
Majid Hosseini
21
Ashkan Dejagah
13
Mohammad Reza Khanzadeh
2
Mehdi Torabi
5
Milad Mohammadi
16
Reza Ghoochannejhad
14
Saman Ghoddos
17
Mehdi Taremi
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.