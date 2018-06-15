SPOR
STADYUM: Saint-Petersburg (Krestovsky) Stadium LİG : Dünya Kupası 2018 Grup B MAÇ TARİH SAATİ: 15 Haziran 2018 | 18:00
Fas
0 0
17'
İran
10' Masoud Shojaei
  Takım Kadroları

Fas

  • 12 Munir
  • 5 Medhi Benatia
  • 2 Achraf Hakimi
  • 14 Mbark Boussoufa
  • 8 Karim El Ahmadi
  • 10 Younes Belhanda
  • 6 Romain Saiss
  • 7 Hakim Ziyech
  • 18 Amine Harit
  • 16 Nordin Amrabat
  • 9 Ayoub El Kaabi

İran

  • 1 Alireza Beiranvand
  • 4 Rouzbeh Cheshmi
  • 3 Ehsan Haji Safi
  • 23 Ramin Rezaeian
  • 11 Vahid Amiri
  • 7 Masoud Shojaei 10'
  • 9 Omid Ebrahimi
  • 8 Morteza Pouraliganji
  • 10 Karim Ansarifard
  • 20 Sardar Azmoun
  • 18 Alireza Jahanbakhsh

Yedekler

  • 1 Bono
  • 22 Ahmed Reda Tagnaouti
  • 4 Manuel da Costa
  • 3 Hamza Mendyl
  • 17 Nabil Dirar
  • 23 Mehdi Carcela
  • 11 Faycal Fajr
  • 21 Sofyan Amrabat
  • 15 Youssef Ait Bennasser
  • 20 Aziz Bouhaddouz
  • 13 Khalid Boutaib
  • 19 Youssef En Nesyri

Yedekler

  • 12 Rashid Mazaheri
  • 22 Amir Abedzadeh
  • 15 Pejman Montazeri
  • 19 Majid Hosseini
  • 21 Ashkan Dejagah
  • 13 Mohammad Reza Khanzadeh
  • 2 Mehdi Torabi
  • 5 Milad Mohammadi
  • 16 Reza Ghoochannejhad
  • 14 Saman Ghoddos
  • 17 Mehdi Taremi
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