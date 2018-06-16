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STADYUM:
Kazan Arena
LİG :
Dünya Kupası 2018 Grup C
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Haziran 2018 | 13:00
Fransa
0
0
9'
Avustralya
Takım Kadroları
Fransa
1
Hugo Lloris
4
Raphael Varane
5
Samuel Umtiti
21
Lucas Hernandez
2
Benjamin Pavard
6
Paul Pogba
13
N'Golo Kante
12
Corentin Tolisso
7
Antoine Griezmann
10
Kylian Mbappe
11
Ousmane Dembele
Avustralya
1
Mathew Ryan
5
Mark Milligan
16
Aziz Behich
20
Trent Sainsbury
19
Joshua Risdon
15
Mile Jedinak
13
Aaron Mooy
23
Tomas Rogic
10
Robbie Kruse
7
Mathew Leckie
11
Andrew Nabbout
Yedekler
16
Steve Mandanda
23
Alphonse Areola
17
Adil Rami
19
Djibril Sidibe
22
Benjamin Mendy
3
Presnel Kimpembe
14
Blaise Matuidi
15
Steven N'Zonzi
20
Florian Thauvin
18
Nabil Fekir
8
Thomas Lemar
9
Olivier Giroud
Yedekler
12
Brad Jones
18
Danny Vukovic
2
Milos Degenek
3
James Meredith
6
Matthew Jurman
8
Massimo Luongo
22
Jackson Irvine
17
Daniel Arzani
4
Tim Cahill
9
Tomi Juric
14
Jamie Maclaren
21
Dimitri Petratos
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.