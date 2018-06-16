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STADYUM: Kazan Arena LİG : Dünya Kupası 2018 Grup C MAÇ TARİH SAATİ: 16 Haziran 2018 | 13:00
Fransa
0 0
9'
Avustralya
  Takım Kadroları

Fransa

  • 1 Hugo Lloris
  • 4 Raphael Varane
  • 5 Samuel Umtiti
  • 21 Lucas Hernandez
  • 2 Benjamin Pavard
  • 6 Paul Pogba
  • 13 N'Golo Kante
  • 12 Corentin Tolisso
  • 7 Antoine Griezmann
  • 10 Kylian Mbappe
  • 11 Ousmane Dembele

Avustralya

  • 1 Mathew Ryan
  • 5 Mark Milligan
  • 16 Aziz Behich
  • 20 Trent Sainsbury
  • 19 Joshua Risdon
  • 15 Mile Jedinak
  • 13 Aaron Mooy
  • 23 Tomas Rogic
  • 10 Robbie Kruse
  • 7 Mathew Leckie
  • 11 Andrew Nabbout

Yedekler

  • 16 Steve Mandanda
  • 23 Alphonse Areola
  • 17 Adil Rami
  • 19 Djibril Sidibe
  • 22 Benjamin Mendy
  • 3 Presnel Kimpembe
  • 14 Blaise Matuidi
  • 15 Steven N'Zonzi
  • 20 Florian Thauvin
  • 18 Nabil Fekir
  • 8 Thomas Lemar
  • 9 Olivier Giroud

Yedekler

  • 12 Brad Jones
  • 18 Danny Vukovic
  • 2 Milos Degenek
  • 3 James Meredith
  • 6 Matthew Jurman
  • 8 Massimo Luongo
  • 22 Jackson Irvine
  • 17 Daniel Arzani
  • 4 Tim Cahill
  • 9 Tomi Juric
  • 14 Jamie Maclaren
  • 21 Dimitri Petratos
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