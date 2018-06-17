SPOR
STADYUM: Samara Arena LİG : Dünya Kupası 2018 Grup E MAÇ TARİH SAATİ: 17 Haziran 2018 | 15:00
Kosta Rika
22' Francisco Calvo
0 0
25'
Sırbistan
  Takım Kadroları

Kosta Rika

  • 1 Keylor Navas
  • 16 Cristian Gamboa
  • 2 Johnny Acosta
  • 15 Francisco Calvo 22'
  • 6 Oscar Duarte
  • 3 Giancarlo Gonzalez
  • 10 Bryan Ruiz
  • 5 Celso Borges
  • 20 David Guzman
  • 11 Johan Venegas
  • 21 Marco Urena

Sırbistan

  • 1 Vladimir Stojkovic
  • 3 Dusko Tosic
  • 11 Aleksandar Kolarov
  • 6 Branislav Ivanovic
  • 15 Nikola Milenkovic
  • 22 Adem Ljajic
  • 21 Nemanja Matic
  • 10 Dusan Tadic
  • 4 Luka Milivojevic
  • 20 Sergej Milinkovic
  • 9 Aleksandar Mitrovic

Yedekler

  • 18 Patrick Pemberton
  • 23 Leonel Moreira
  • 8 Bryan Oviedo
  • 19 Kendall Waston
  • 22 Kenner Gutierrez
  • 7 Christian Bolanos
  • 14 Randall Azofeifa
  • 13 Rodney Wallace
  • 12 Joel Campbell
  • 17 Yeltsin Tejeda
  • 4 Ian Smith
  • 9 Daniel Colindres

Yedekler

  • 12 Predrag Rajkovic
  • 23 Marko Dmitrovic
  • 2 Antonio Rukavina
  • 14 Milan Rodic
  • 5 Uros Spajic
  • 13 Milos Veljkovic
  • 7 Andrija Zivkovic
  • 16 Marko Grujic
  • 8 Aleksandar Prijovic
  • 17 Filip Kostic
  • 19 Luka Jovic
  • 18 Nemanja Radonjic
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