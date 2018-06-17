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STADYUM:
Samara Arena
LİG :
Dünya Kupası 2018 Grup E
MAÇ TARİH SAATİ:
17 Haziran 2018 | 15:00
Kosta Rika
22' Francisco Calvo
0
0
25'
Sırbistan
Takım Kadroları
Kosta Rika
1
Keylor Navas
16
Cristian Gamboa
2
Johnny Acosta
15
Francisco Calvo
22'
6
Oscar Duarte
3
Giancarlo Gonzalez
10
Bryan Ruiz
5
Celso Borges
20
David Guzman
11
Johan Venegas
21
Marco Urena
Sırbistan
1
Vladimir Stojkovic
3
Dusko Tosic
11
Aleksandar Kolarov
6
Branislav Ivanovic
15
Nikola Milenkovic
22
Adem Ljajic
21
Nemanja Matic
10
Dusan Tadic
4
Luka Milivojevic
20
Sergej Milinkovic
9
Aleksandar Mitrovic
Yedekler
18
Patrick Pemberton
23
Leonel Moreira
8
Bryan Oviedo
19
Kendall Waston
22
Kenner Gutierrez
7
Christian Bolanos
14
Randall Azofeifa
13
Rodney Wallace
12
Joel Campbell
17
Yeltsin Tejeda
4
Ian Smith
9
Daniel Colindres
Yedekler
12
Predrag Rajkovic
23
Marko Dmitrovic
2
Antonio Rukavina
14
Milan Rodic
5
Uros Spajic
13
Milos Veljkovic
7
Andrija Zivkovic
16
Marko Grujic
8
Aleksandar Prijovic
17
Filip Kostic
19
Luka Jovic
18
Nemanja Radonjic
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.