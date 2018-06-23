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STADYUM:
İsveç
LİG :
Dünya Kupası 2018 Grup F
MAÇ TARİH SAATİ:
23 Haziran 2018 | 21:00
Almanya
0
0
8'
İsveç
Takım Kadroları
Almanya
1
Manuel Neuer
17
Jerome Boateng
16
Antonio Rüdiger
3
Jonas Hector
18
Joshua Kimmich
8
Toni Kroos
19
Sebastian Rudy
11
Marco Reus
7
Julian Draxler
13
Thomas Müller
9
Timo Werner
İsveç
1
Robin Olsen
4
Andreas Granqvist
2
Mikael Lustig
6
Ludwig Augustinsson
3
Victor Lindelöf
7
Sebastian Larsson
8
Albin Ekdal
17
Viktor Claesson
10
Emil Forsberg
9
Marcus Berg
20
Ola Toivonen
Yedekler
12
Kevin Trapp
22
Marc-Andre ter Stegen
5
Mats Hummels
2
Marvin Plattenhardt
4
Matthias Ginter
15
Niklas Süle
10
Mesut Özil
6
Sami Khedira
21
İlkay Gündoğan
14
Leon Goretzka
20
Julian Brandt
23
Mario Gomez
Yedekler
12
Karl Johnsson
23
Kristoffer Nordfeldt
5
Martin Olsson
18
Pontus Jansson
16
Emil Krafth
14
Filip Helander
13
Gustav Svensson
21
Jimmy Durmaz
15
Oscar Hiljemark
19
Marcus Rohden
11
John Guidetti
22
Isaac Thelin
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.