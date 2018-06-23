SPOR
STADYUM: İsveç LİG : Dünya Kupası 2018 Grup F MAÇ TARİH SAATİ: 23 Haziran 2018 | 21:00
Almanya
0 0
8'
İsveç
  Takım Kadroları

Almanya

  • 1 Manuel Neuer
  • 17 Jerome Boateng
  • 16 Antonio Rüdiger
  • 3 Jonas Hector
  • 18 Joshua Kimmich
  • 8 Toni Kroos
  • 19 Sebastian Rudy
  • 11 Marco Reus
  • 7 Julian Draxler
  • 13 Thomas Müller
  • 9 Timo Werner

İsveç

  • 1 Robin Olsen
  • 4 Andreas Granqvist
  • 2 Mikael Lustig
  • 6 Ludwig Augustinsson
  • 3 Victor Lindelöf
  • 7 Sebastian Larsson
  • 8 Albin Ekdal
  • 17 Viktor Claesson
  • 10 Emil Forsberg
  • 9 Marcus Berg
  • 20 Ola Toivonen

Yedekler

  • 12 Kevin Trapp
  • 22 Marc-Andre ter Stegen
  • 5 Mats Hummels
  • 2 Marvin Plattenhardt
  • 4 Matthias Ginter
  • 15 Niklas Süle
  • 10 Mesut Özil
  • 6 Sami Khedira
  • 21 İlkay Gündoğan
  • 14 Leon Goretzka
  • 20 Julian Brandt
  • 23 Mario Gomez

Yedekler

  • 12 Karl Johnsson
  • 23 Kristoffer Nordfeldt
  • 5 Martin Olsson
  • 18 Pontus Jansson
  • 16 Emil Krafth
  • 14 Filip Helander
  • 13 Gustav Svensson
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 15 Oscar Hiljemark
  • 19 Marcus Rohden
  • 11 John Guidetti
  • 22 Isaac Thelin
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