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STADYUM:
Yeni 4 Eylül Stadı
LİG :
Türkiye Spor Toto Süper Lig
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Mayıs 2019 | 20:00
Sivasspor
45' Özer Hurmacı
0
0
İYS
Medipol Başakşehir
36' Eljero Elia
Takım Kadroları
Sivasspor
15
Tolgahan Acar
6
Mattias Bjarsmyr
20
Douglas
40
David Braz
13
Paul Papp
3
Uğur Çiftçi
21
Özer Hurmacı
45'
88
Delvin N'Dinga
54
Emre Kılınç
23
Sergiy Rybalka
27
Fousseni Diabate
Medipol Başakşehir
34
Mert Günok
3
Gael Clichy
35
Serdar Taşçı
80
Junior Caiçara
5
Emre Belözoğlu
21
Mahmut Tekdemir
20
Soner Aydoğdu
11
Eljero Elia
36'
7
Edin Visca
17
İrfan Can Kahveci
70
Robinho
Yedekler
1
Ali Şaşal Vural
93
Sergio Rochet
58
Ziya Erdal
33
Fatih Aksoy
22
Gabriel Torje
8
Mert Hakan Yandaş
11
Erdoğan Yeşilyurt
2
Arouna Kone
10
Muhammet Demir
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
13
Fedor Kudryashov
39
Alparslan Erdem
88
Gökhan İnler
8
Marcio Mossoro
28
Milos Jojic
4
Joseph Attamah
18
Stefano Napoleoni
9
Riad Bajic
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.