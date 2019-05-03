SPOR
STADYUM: Yeni 4 Eylül Stadı LİG : Türkiye Spor Toto Süper Lig MAÇ TARİH SAATİ: 03 Mayıs 2019 | 20:00
Sivasspor
45' Özer Hurmacı
0 0
İYS
Medipol Başakşehir
36' Eljero Elia
  Takım Kadroları

Sivasspor

  • 15 Tolgahan Acar
  • 6 Mattias Bjarsmyr
  • 20 Douglas
  • 40 David Braz
  • 13 Paul Papp
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 21 Özer Hurmacı 45'
  • 88 Delvin N'Dinga
  • 54 Emre Kılınç
  • 23 Sergiy Rybalka
  • 27 Fousseni Diabate

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 35 Serdar Taşçı
  • 80 Junior Caiçara
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 20 Soner Aydoğdu
  • 11 Eljero Elia 36'
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 70 Robinho

Yedekler

  • 1 Ali Şaşal Vural
  • 93 Sergio Rochet
  • 58 Ziya Erdal
  • 33 Fatih Aksoy
  • 22 Gabriel Torje
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 11 Erdoğan Yeşilyurt
  • 2 Arouna Kone
  • 10 Muhammet Demir

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 39 Alparslan Erdem
  • 88 Gökhan İnler
  • 8 Marcio Mossoro
  • 28 Milos Jojic
  • 4 Joseph Attamah
  • 18 Stefano Napoleoni
  • 9 Riad Bajic
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.