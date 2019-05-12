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STADYUM:
MKE Ankaragücü
LİG :
Türkiye Spor Toto Süper Lig
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Mayıs 2019 | 19:00
Medipol Başakşehir
46' Soner Aydoğdu
46' Emre Belözoğlu
46' Riad Bajic
1
1
52'
MKE Ankaragücü
17' Tyler Boyd
Takım Kadroları
Medipol Başakşehir
34
Mert Günok
3
Gael Clichy
13
Fedor Kudryashov
80
Junior Caiçara
88
Gökhan İnler
21
Mahmut Tekdemir
20
Soner Aydoğdu
46'
7
Edin Visca
28
Milos Jojic
18
Stefano Napoleoni
9
Riad Bajic
MKE Ankaragücü
12
Korcan Çelikay
42
Michal Pazdan
13
Ante Kulusic
8
Tiago Pinto
70
Stelios Kitsiou
3
Sedat Ağçay
80
Hector Canteros
90
Thibault Moulin
25
Hadi Sacko
44
Dever Orgill
30
Tyler Boyd
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
35
Serdar Taşçı
39
Alparslan Erdem
5
Emre Belözoğlu
46'
8
Marcio Mossoro
17
İrfan Can Kahveci
4
Joseph Attamah
70
Robinho
10
Emmanuel Adebayor
Yedekler
99
Furkan Bekleviç
1
Altay Bayındır
5
Alihan Kubalas
98
Kaan Uykur
91
Aydın Karabulut
4
Mehmet Sak
85
Oscar Scarione
89
Ender Aygören
23
İlhan Parlak
95
Zaur Sadaev
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.