SPOR
STADYUM: MKE Ankaragücü LİG : Türkiye Spor Toto Süper Lig MAÇ TARİH SAATİ: 12 Mayıs 2019 | 19:00
Medipol Başakşehir
46' Soner Aydoğdu 46' Emre Belözoğlu 46' Riad Bajic
1 1
52'
MKE Ankaragücü
17' Tyler Boyd
  Takım Kadroları

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 80 Junior Caiçara
  • 88 Gökhan İnler
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 20 Soner Aydoğdu 46'
  • 7 Edin Visca
  • 28 Milos Jojic
  • 18 Stefano Napoleoni
  • 9 Riad Bajic

MKE Ankaragücü

  • 12 Korcan Çelikay
  • 42 Michal Pazdan
  • 13 Ante Kulusic
  • 8 Tiago Pinto
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 3 Sedat Ağçay
  • 80 Hector Canteros
  • 90 Thibault Moulin
  • 25 Hadi Sacko
  • 44 Dever Orgill
  • 30 Tyler Boyd

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 35 Serdar Taşçı
  • 39 Alparslan Erdem
  • 5 Emre Belözoğlu 46'
  • 8 Marcio Mossoro
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 4 Joseph Attamah
  • 70 Robinho
  • 10 Emmanuel Adebayor

Yedekler

  • 99 Furkan Bekleviç
  • 1 Altay Bayındır
  • 5 Alihan Kubalas
  • 98 Kaan Uykur
  • 91 Aydın Karabulut
  • 4 Mehmet Sak
  • 85 Oscar Scarione
  • 89 Ender Aygören
  • 23 İlhan Parlak
  • 95 Zaur Sadaev
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.