SPOR
STADYUM: Medipol Başakşehir LİG : Türkiye Süper Lig MAÇ TARİH SAATİ: 18 Ağustos 2019 | 21:00
Yeni Malatyaspor
4'
Medipol Başakşehir
  Takım Kadroları

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 3 Erkan Kaş
  • 76 Özer Özdemir
  • 16 Teenage Hadebe
  • 20 Mitchell Donald
  • 8 Murat Yıldırım
  • 10 Thievy Bifouma
  • 6 Robin Yalçın
  • 21 Moryke Fofana
  • 25 Ghaylen Chaaleli
  • 18 Adis Jahovic

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 22 Aurelien Chedjou
  • 80 Junior Caiçara
  • 23 Aziz Behich
  • 26 Carlos Ponck
  • 20 Soner Aydoğdu
  • 11 Eljero Elia
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 44 Azubuike Okechukwu
  • 19 Demba Ba

Yedekler

  • 35 Ufuk Ceylan
  • 22 Abdulsamed Damlu
  • 66 Guilherme
  • 77 Buğra Çağıran
  • 14 Ahmed Ildız
  • 11 Eren Tozlu

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 24 Miguel Vieira
  • 10 Arda Turan
  • 88 Gökhan İnler
  • 8 Marcio Mossoro
  • 29 Kerim Frei
  • 70 Robinho
  • 9 Fredrik Gulbrandsen
  • 27 Enzo Crivelli
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