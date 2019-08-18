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STADYUM:
Medipol Başakşehir
LİG :
Türkiye Süper Lig
MAÇ TARİH SAATİ:
18 Ağustos 2019 | 21:00
Yeni Malatyaspor
4'
Medipol Başakşehir
Takım Kadroları
Yeni Malatyaspor
30
Fabien Farnolle
3
Erkan Kaş
76
Özer Özdemir
16
Teenage Hadebe
20
Mitchell Donald
8
Murat Yıldırım
10
Thievy Bifouma
6
Robin Yalçın
21
Moryke Fofana
25
Ghaylen Chaaleli
18
Adis Jahovic
Medipol Başakşehir
34
Mert Günok
22
Aurelien Chedjou
80
Junior Caiçara
23
Aziz Behich
26
Carlos Ponck
20
Soner Aydoğdu
11
Eljero Elia
7
Edin Visca
17
İrfan Can Kahveci
44
Azubuike Okechukwu
19
Demba Ba
Yedekler
35
Ufuk Ceylan
22
Abdulsamed Damlu
66
Guilherme
77
Buğra Çağıran
14
Ahmed Ildız
11
Eren Tozlu
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
24
Miguel Vieira
10
Arda Turan
88
Gökhan İnler
8
Marcio Mossoro
29
Kerim Frei
70
Robinho
9
Fredrik Gulbrandsen
27
Enzo Crivelli
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.