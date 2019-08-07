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STADYUM: Başakşehir Fatih Terim Stadı LİG : Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu MAÇ TARİH SAATİ: 07 Ağustos 2019 | 20:45
İstanbul Başakşehir
2' Enzo Crivelli 6' Edin Visca
0 0
8'
Olympiakos
  Takım Kadroları

İstanbul Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 22 Aurelien Chedjou
  • 80 Junior Caiçara
  • 24 Miguel Vieira
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 7 Edin Visca 6'
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 70 Robinho
  • 9 Fredrik Gulbrandsen
  • 27 Enzo Crivelli 2'

Olympiakos

  • 1 Jose Sa
  • 14 Omar Elabdellaoui
  • 3 Ruben Semedo
  • 21 Kostas Tsimikas
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 5 Andreas Bouchalakis
  • 8 Guilherme
  • 20 Yassine Meriah
  • 9 Miguel Angel Guerrero
  • 10 Daniel Podence
  • 19 Georgios Masouras

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 26 Carlos Ponck
  • 11 Eljero Elia
  • 29 Kerim Frei
  • 44 Azubuike Okechukwu
  • 19 Demba Ba

Yedekler

  • 16 Bobby Allain
  • 35 Vasilis Torosidis
  • 66 Pape Cisse
  • 4 Mady Camara
  • 97 Lazar Randelovic
  • 11 Youssef El-Arabi
  • 18 Bruno
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