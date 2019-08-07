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STADYUM:
Başakşehir Fatih Terim Stadı
LİG :
Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu
MAÇ TARİH SAATİ:
07 Ağustos 2019 | 20:45
İstanbul Başakşehir
2' Enzo Crivelli
6' Edin Visca
0
0
8'
Olympiakos
Takım Kadroları
İstanbul Başakşehir
34
Mert Günok
3
Gael Clichy
22
Aurelien Chedjou
80
Junior Caiçara
24
Miguel Vieira
21
Mahmut Tekdemir
7
Edin Visca
6'
17
İrfan Can Kahveci
70
Robinho
9
Fredrik Gulbrandsen
27
Enzo Crivelli
2'
Olympiakos
1
Jose Sa
14
Omar Elabdellaoui
3
Ruben Semedo
21
Kostas Tsimikas
28
Mathieu Valbuena
5
Andreas Bouchalakis
8
Guilherme
20
Yassine Meriah
9
Miguel Angel Guerrero
10
Daniel Podence
19
Georgios Masouras
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
26
Carlos Ponck
11
Eljero Elia
29
Kerim Frei
44
Azubuike Okechukwu
19
Demba Ba
Yedekler
16
Bobby Allain
35
Vasilis Torosidis
66
Pape Cisse
4
Mady Camara
97
Lazar Randelovic
11
Youssef El-Arabi
18
Bruno
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.