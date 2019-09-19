SPOR
STADYUM: Olimpico LİG : UEFA Avrupa Ligi Grup J MAÇ TARİH SAATİ: 19 Eylül 2019 | 22:00
Roma
0 0
16'
İstanbul Başakşehir
  Takım Kadroları

Roma

  • 13 Pau Lopez
  • 11 Aleksandar Kolarov
  • 20 Federico Fazio
  • 5 Juan Jesus
  • 27 Javier Pastore
  • 4 Bryan Cristante
  • 37 Leonardo Spinazzola
  • 42 Amadou Diawara
  • 99 Justin Kluivert
  • 22 Nicolo Zaniolo
  • 9 Edin Dzeko

İstanbul Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 80 Junior Caiçara
  • 26 Carlos Ponck
  • 5 Mehmet Topal
  • 10 Arda Turan
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 91 Danijel Aleksic
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 9 Fredrik Gulbrandsen

Yedekler

  • 83 Antonio Mirante
  • 23 Gianluca Mancini
  • 77 Henrikh Mkhitaryan
  • 21 Jordan Veretout
  • 24 Alessandro Florenzi
  • 7 Lorenzo Pellegrini
  • 19 Nikola Kalinic

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 6 Alexandru Epureanu
  • 23 Aziz Behich
  • 44 Azubuike Okechukwu
  • 19 Demba Ba
  • 27 Enzo Crivelli
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