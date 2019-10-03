SPOR
STADYUM: Mönchengladbach LİG : UEFA Avrupa Ligi Grup J MAÇ TARİH SAATİ: 03 Ekim 2019 | 19:00
İstanbul Başakşehir
13' Martin Skrtel
0 0
15'
Mönchengladbach
  Takım Kadroları

İstanbul Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 37 Martin Skrtel 13'
  • 80 Junior Caiçara
  • 26 Carlos Ponck
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 91 Danijel Aleksic
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 9 Fredrik Gulbrandsen
  • 27 Enzo Crivelli

Mönchengladbach

  • 1 Yann Sommer
  • 17 Oscar Wendt
  • 28 Matthias Ginter
  • 18 Stefan Lainer
  • 30 Nico Elvedi
  • 6 Christoph Kramer
  • 8 Denis Zakaria
  • 32 Florian Neuhaus
  • 14 Alassane Plea
  • 36 Breel Embolo
  • 10 Marcus Thuram

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 5 Mehmet Topal
  • 10 Arda Turan
  • 11 Eljero Elia
  • 44 Azubuike Okechukwu
  • 19 Demba Ba

Yedekler

  • 21 Tobias Sippel
  • 24 Tony Jantschke
  • 25 Ramy Bensebaini
  • 4 Mamadou Doucoure
  • 7 Patrick Herrmann
  • 11 Raffael
  • 34 Conor Noss
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