HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
ŞEHİR REHBERİ
OTOMOBİL
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Mönchengladbach
LİG :
UEFA Avrupa Ligi Grup J
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Ekim 2019 | 19:00
İstanbul Başakşehir
13' Martin Skrtel
0
0
15'
Mönchengladbach
Takım Kadroları
İstanbul Başakşehir
34
Mert Günok
3
Gael Clichy
37
Martin Skrtel
13'
80
Junior Caiçara
26
Carlos Ponck
21
Mahmut Tekdemir
91
Danijel Aleksic
7
Edin Visca
17
İrfan Can Kahveci
9
Fredrik Gulbrandsen
27
Enzo Crivelli
Mönchengladbach
1
Yann Sommer
17
Oscar Wendt
28
Matthias Ginter
18
Stefan Lainer
30
Nico Elvedi
6
Christoph Kramer
8
Denis Zakaria
32
Florian Neuhaus
14
Alassane Plea
36
Breel Embolo
10
Marcus Thuram
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
5
Mehmet Topal
10
Arda Turan
11
Eljero Elia
44
Azubuike Okechukwu
19
Demba Ba
Yedekler
21
Tobias Sippel
24
Tony Jantschke
25
Ramy Bensebaini
4
Mamadou Doucoure
7
Patrick Herrmann
11
Raffael
34
Conor Noss
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Şehir Rehberi
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.