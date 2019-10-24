SPOR
STADYUM: Başakşehir Fatih Terim Stadı LİG : UEFA Avrupa Ligi Grup J MAÇ TARİH SAATİ: 24 Ekim 2019 | 19:00
İstanbul Başakşehir
21' Enzo Crivelli
0 0
23'
Wolfsberger AC
4' Mario Leitgeb
  Takım Kadroları

İstanbul Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 37 Martin Skrtel
  • 80 Junior Caiçara
  • 26 Carlos Ponck
  • 5 Mehmet Topal
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 9 Fredrik Gulbrandsen
  • 27 Enzo Crivelli 21'

Wolfsberger AC

  • 31 Alexander Kofler
  • 15 Nemanja Rnic
  • 26 Michael Sollbauer
  • 7 Lukas Schmitz
  • 10 Michael Liendl
  • 8 Marcel Ritzmaier
  • 16 Mario Leitgeb 4'
  • 27 Michael Novak
  • 11 Romano Schmid
  • 21 Anderson Degbole Niangbo
  • 9 Shon Zalman Weissman

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 23 Aziz Behich
  • 10 Arda Turan
  • 44 Azubuike Okechukwu
  • 70 Robinho
  • 19 Demba Ba

Yedekler

  • 29 Manuel Kuttin
  • 4 Manfred Gollner
  • 39 Stefan Gölles
  • 24 Christopher Wernitznig
  • 34 Marc Schmerböck
  • 19 Sven Sprangler
  • 13 Alexander Schmidt
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