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STADYUM:
Başakşehir Fatih Terim Stadı
LİG :
UEFA Avrupa Ligi Grup J
MAÇ TARİH SAATİ:
24 Ekim 2019 | 19:00
İstanbul Başakşehir
21' Enzo Crivelli
0
0
23'
Wolfsberger AC
4' Mario Leitgeb
Takım Kadroları
İstanbul Başakşehir
34
Mert Günok
3
Gael Clichy
37
Martin Skrtel
80
Junior Caiçara
26
Carlos Ponck
5
Mehmet Topal
21
Mahmut Tekdemir
7
Edin Visca
17
İrfan Can Kahveci
9
Fredrik Gulbrandsen
27
Enzo Crivelli
21'
Wolfsberger AC
31
Alexander Kofler
15
Nemanja Rnic
26
Michael Sollbauer
7
Lukas Schmitz
10
Michael Liendl
8
Marcel Ritzmaier
16
Mario Leitgeb
4'
27
Michael Novak
11
Romano Schmid
21
Anderson Degbole Niangbo
9
Shon Zalman Weissman
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
23
Aziz Behich
10
Arda Turan
44
Azubuike Okechukwu
70
Robinho
19
Demba Ba
Yedekler
29
Manuel Kuttin
4
Manfred Gollner
39
Stefan Gölles
24
Christopher Wernitznig
34
Marc Schmerböck
19
Sven Sprangler
13
Alexander Schmidt
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.