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  4. Spora gidiyorum diye evden çıktı, geri dönmedi! Anne feryad etti: ‘‘Ben sensiz yaşayamam’’

Spora gidiyorum diye evden çıktı, geri dönmedi! Anne feryad etti: ‘‘Ben sensiz yaşayamam’’

08.09.2024 13:05
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Antalya’da arkadaşının araması üzerine spora gideceğini söyleyerek evden çıkan 17 yaşındaki Ezo Çamlı’dan 3 gündür haber alınamıyor. Her zaman spora gittiğini belirten Çamlı’nın annesi gözyaşları içinde kızına seslenerek, "Ben sensiz yaşayamam. Lütfen geri dön" dedi.

Spora gidiyorum diye evden çıktı, geri dönmedi! Anne feryad etti: ‘‘Ben sensiz yaşayamam’’

Antalya’nın Serik ilçesinde “Spora gidiyorum” diyerek evden çıkan 17 yaşındaki Ezo Çamlı’dan bir daha haber alınamadı. Kızlarının bulunması için emniyete kayıp ilanı veren aile, 3 gündür kayıp olan Ezo Çamlı’nın son olarak kız arkadaşı ile birlikte Antalya’da görüldüğü öğrenildi.

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Kızının evden çıkarken “Spora gidiyorum” diye çıktığını ve bir daha geri dönmediğini anlatan anne Kibar Çamlı, “Kızımla evde oturuyorduk. Telefon geldi arkadaşından. Kendisine sorduğumda 'Spora gideceğim' dedi. Daha sonra evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Her zaman spora giderdi ama geri gelirdi. Bu kez geri dönmedi” dedi.

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‘‘KIZIM HAYATTA BİR YERE GİTMEZDİ’’

Kızının en son bir arkadaşı ile telefonda görüştüğünü söyleyen gözü yaşlı anne, "Kızım börekçide çalışıyordu. En son Sude isminde bir arkadaşı ile telefonla konuştuktan sonra bir daha eve dönmedi. Sonra emniyete gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Kızım hayatta bir yere gitmezdi. Okula gitse dönüşte hemen eve gelirdi. Daha önce ev de tutmuştu. İşe gidip gelirken. Son olarak Antalya’da alışveriş merkezinde polisleri görünce kaçmışlar. Nerede kalıyorlar bilmiyorum" şeklinde konuştu. Kızına evine dönmesi için çağrıda bulunan anne Kibar, "Kızım ben sensiz yaşayamam. Lütfen evine dön. Neredesin, biz seni çok seviyoruz. O ne derse biz onu yapıyorduk. Kızım sen gelmezsem kendimi öldürürüm" diyerek feryad etti. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kayıp
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