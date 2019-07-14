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Sporcuları taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Karaman’da judocuları taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i sporcu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde meydana geldi.

Sporcuları taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Karaman’da judocuları taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i sporcu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk I., yönetimindeki 06 TNR 40 plakalı otomobil, Türk Devletleri Dil Kupası Judo Şampiyonasına katılmak üzere Mersin’den Karaman’a gelen ve içinde judocuların bulunduğu İzzet E. idaresindeki 33 KDD 78 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanarak korkan judocu çocukların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Minibüsten indirilen çocuklar kaldırıma oturtulduktan sonra su verilerek yüzleri yıkandı. Daha sonra çocuklar ile otomobilde bulunan bir kadın tedbir amaçlı olarak ambulansla götürüldükleri Karaman Devlet Hastanesinde yapılan muayenelerinin ardından taburcu edildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan cadde, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sporcuları taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sporcuları taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sporcuları taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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