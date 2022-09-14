Sporcuların Vazgeçilmezi Supplementler Nedir?

Her ne kadar sağlıklı bir beslenme rutini oluşturulsa da, vücutta bazı vitamin ve mineraller yetersiz kalabilir. Bu noktada ‘’besleyici ve destekleyici’’ özellikleri ile dikkat çeken supplementlere başvurulur. Peki supplement nedir? İşte detaylar…

Özellikle sporcular tarafından sıklıkla tüketilen gıda takviyelerinin amacı; yeterli miktarda tüketilemeyen çeşitli besinlerin, bir aracı vasıtası ile tedarik edilmesidir. İşte tam da bu noktada supplementler devreye girer. Supplement ne demek? Supplement; vücudun ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri, aminoasitleri, yağları ve diğer maddeleri takviye eden kapsül, sıvı gibi çeşitli formlardaki takviyelere verilen addır. Supplement, takviye edici gıda olarak alınır. Dolayısıyla vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme rutinine dâhil edilmesinde fayda vardır.

Sağlıklı ve Güçlü Bir Bedene Sahip Olma Konusunda Yardımcı Supplementler Ne İşe Yarar?

Supplementler protein tozu, karbonhidrat gibi farklı türlere ayrılır ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılır. Bu noktada supplementlerin yararlarını kavramak için; supplemet türlerini ayrı bir şekilde ele almakta fayda var. Sizler için bu başlık altında supplement çeşitlerinin ne işe yaradıklarını açıkladık. Sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip olma konusunda yardımcı olan supplementlerin yararları…

Protein Tozu: Günde 1-3 ölçek miktarında tüketildiği takdirde kas hacmini artırıyor ve antrenmandan yüksek verim alınmasını sağlıyor.

Karbonhidrat: Günde 1 ölçek miktarında tüketeceğiniz karbonhidrat supplementi ile vücudunuza enerji katabilirsiniz.

Aminoasit: Sporcuların sıklıkla tercih ettiği supplementlerden bir diğeri de aminoasit! Gün içerisinde alacağınız 1 adet aminoasit ile yağ yakma sürecini hızlandırabilirsiniz.

BCAA: BCAA supplement, büyüme hormonları üzerindeki etkileri ile öne çıkan bir supplement çeşididir.

Kreatin: Kreatin supplement, kaslara enerji aktarımı yapıyor oluşu ile dikkat çeker.

L-Karnitin: Günde 1 ölçek miktarında L-Karnitin tüketerek kas erimesini önleyebilirsiniz.

Glutamin: Günde 1-3 ölçek miktarında glutamin takviyesi olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Daha Dinç Bir Vücut İçin Supplementler Nasıl Kullanılmalıdır?

Pek çok birey daha dinç bir vücuda sahip olabilmek için supplement kullanımına başvuruyor. Bu noktada supplement kullanmak isteyen bireylerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Supplement kullanımına başlamadan önce; ilgili takviyeyi hangi amaçla kullanacağınızı ve takviyeden beklentinizi belirlemelisiniz. Bu beklentilere örnek olarak; yağ yakımı, kas kazanımı ve bağışıklık güçlendirme örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla ilk olarak kişisel hedeflerinizi göz önünde bulundurarak supplement kullanımına başlamanız tavsiye ediliyor. Örneğin; ZMA supplement, çoğunlukla antrenman sonrası kasların toparlanmasını ve kas oranının artmasını sağlıyor. Dolayısıyla bağışıklık güçlendirmek amacı ile supplement takviyesi almak isteyen kişilerin ZMA supplement çeşidini tercih etmemesi gerekiyor.

Supplementlerin Faydaları Nelerdir?

Her supplement çeşidinin farklı bir işlevinin olduğundan bahsetmiştik. Peki farklı türleri ile dikkat çeken supplementlerin insan vücuduna sağladığı ortak faydalar nelerdir? Temel olarak vücudun onarımına ve gelişimine katkı sağlayan supplementlerin faydaları şu şekilde sıralanıyor…

Supplement kullanımı ile kas kaybının önüne geçilir.

Protein alımı kolaylaşır ve aminoasitler vücudun farklı bölgelerine dağılır.

Vücudun protein sentezleme hızını artırır.

Vücut için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlar.

Supplementlerin Zararları Var Mıdır?

Gıda takviyesi olarak bilinen supplementler; günlük gereksinimler belirlendikten sonra, bir uzman eşliğinde yalnızca profesyonel sporcular tarafından alınmalıdır. Bilinçsiz bir şekilde supplement kullanımı; çeşitli sağlıklı problemlerine yol açabilir. Dolayısıyla bu noktada bir uzman eşliğinde ve ihtiyaçlar doğrultusunda supplement takviyesi almak gerekir. Peki supplementlerin olası zararları nelerdir? İşte detaylar…

Supplement kullanımı ile vücuttaki protein miktarı bir anda artabilir. Vücuttaki protein miktarının artması sebebi ile kardiyovasküler hastalıklar oluşabilir.

Supplement kullanımı sonucunda kanın asidik oranının yükseldiği bilinir. Kandaki asit miktarının dengelenmesi amacı ile kalsiyum kullanılır. Kemik yapısında bulunan kalsiyumun azalması sonucu kemik zayıflığı ve kemik erimesi oluşabilir.

Bilinçsiz bir şekilde protein takviyesi alındığı takdirde vücutta fazla miktarda protein birikebilir. Vücuttaki fazla proteinin uzaklaştırılması için karaciğerin daha fazla çalışması gerekir. Dolayısıyla supplement kullanımı, karaciğer rahatsızlıklarına sahip olan kişiler için zararlı olabilir.

En İyi Supplementler Hangileridir?

En iyi supplementler kreatin ve kafeindir. Kreatin ve kafeini takip eden diğer en iyi supplementler ise; multivitamin, D vitamini, EPA ve DHA adlı vitaminlerdir. Bahsedilen supplementler; spor bilimcisi Eric Helms tarafından kaleme alınan The Muscle & Strength Pyramid - Nutrition adlı kitapta bilimsel bir şekilde ele alınmıştır.



