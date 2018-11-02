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Sporcularla koşan keçi, ilgi odağı oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 02.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

Muğla'da düzenlenen bir maratonda beklenmedik bir durum yaşandı. Pistin yanındaki tarlada otlayan keçi yarışa katıldı. 5 kilometre koşarak yarışı tamamladı. Keçi yarışmacıların da maskotu oldu.

Muğla'da düzenlenen 3. Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu'nda bir keçinin sporcularla koştuğu görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Ortaca Belediyesi ile Interval Events işbirliğinde 28 Ekim'de Dalyan Mahallesi'nde yapılan 22 ülkeden 40'ı yabancı bin 250 sporcunun katıldığı organizasyonda, tarlada otlayan bir keçinin yarışmacılarla koştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Bir sporcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü. Koşucuların tezahüratları ve alkışları arasında yaklaşık 5 kilometre koşan keçinin, parkurun yine aynı noktasında yarıştan ayrıldığı görülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla 3. Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu Dalyan keçi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu keçiler neden bukadar haylaz oluyor :) köyümdeki keçilerde öyle süs köpeği gibi oyun varsa yoksa dertleri :))
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