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Sporda engel tanımıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

RİZE'nin Pazar ilçesinde oturan doğuştan görme engelli Ramazan Dursun (48), spor sevgisi ile tanınıyor. Engeline rağmen her gün sahilde bastonuyla tempolu yürüyüş ve koşu yapan, mekik çeken Dursun, dinçliğini spora borçlu olduğunu söyledi.

Sporda engel tanımıyor

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/PAZAR(Rize), (DHA)- RİZE'nin Pazar ilçesinde oturan doğuştan görme engelli Ramazan Dursun (48), spor sevgisi ile tanınıyor. Engeline rağmen her gün sahilde bastonuyla tempolu yürüyüş ve koşu yapan, mekik çeken Dursun, dinçliğini spora borçlu olduğunu söyledi.
Pazar ilçesinde oturan doğuştan görme engelli Ramazan Dursun, Ankara Görme Engelliler Okulu'nda aldığı eğitimin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi'ni bitirdi. Çaykur’a ait çay fabrikasında memur olarak çalışan Dursun, çevresinde spor sevgisi ile tanınmaya başladı. Görme engeline rağmen her gün bastonuyla sahilde tempolu yürüyüş ve koşu yapan, mekik çeken Dursun, dinçliğini spora borçlu olduğunu söyledi.
HER GÜN SPOR YAPIYOR
Her gün spor yaptığını anlatan Ramazan Dursun, sporun hayatının bir parçası olduğunu belirterek, "Mesafe uzak olsa da yürüyerek sahile ulaşıyorum. Günde yaklaşık 1 veya 1,5 saat spor yapıyorum. Elimden geldiği kadar sporu hayatından eksik etmemeye çalışıyorum. Önce hafif tempolu yürüyüşle başlıyorum. Daha sonra koşu ve spor aletleri ile çalışmamı sonlandırıyorum” dedi.
'ENGELLERE TAKILMADAN YAŞIYORUM'
Sanata merakı olduğunu, kabartma kitaplar bularak bol bol kitap okuduğunu da kaydeden Dursun, "Elimden geldiği kadar hayatın içerisinde kalarak, spor, sanat ve kültürel etkinlikler yapıyorum. Olabildiğince hayatın içerisinde kalmaya çalışıyorum. Her ne kadar insan engelli de olsa engeller takılmak için değil sonuçta aşılmak işin vardır. Ben bunu başarıyorum” diye konuştu.
'HER ŞEYİ KENDİ YAPIYOR'
Ramazan Dursun’un kız kardeşi Dilek Dursun da, ağabeyinin her işin üstesinden gelebildiğini dile getirerek, "Kendi başına hareket edebiliyor, her şeyini kendi yapıyor. Ben sadece bir yere takıldığı zaman onun görme engelli olduğunu hatırlıyorum" ifadesinde bulundu.

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Sporda engel tanımıyorSporda engel tanımıyorSporda engel tanımıyorSporda engel tanımıyor

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