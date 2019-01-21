‘Sporda koşu mu, yürüyüş mü daha faydalı?’ tartışmalarına açıklık getiren 11 Athletic Gym kurucusu ve eğitmeni Murat Maosai, “Bizim görevimiz insanları sağlıklı bir biçimde hareket ettirmek” dedi. Koşunun, doğada insanın kaçarken veya kovalarken yaptığı bir aktivite olduğunu söyleyen Maosai, “Herhangi biri sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve form bulmak istiyorsa yürüyüş onun için daha doğru bir seçim olacaktır” diye konuştu.

Sporun hem beden hem de ruh sağlığı için çok önemli olduğunun altını çizen 11 Athletic Gym kurucusu ve eğitmeni Murat Maosai, hareket etmenin yaşamımızda olmazsa olmazlarımız arasında yer aldığını söyledi.

Son günlerde spor faaliyetleri arasında ‘Koşu mu, yürüyüş mü?’ gibi tartışmaların yaşandığını ve hangisinin daha faydalı olduğu konusunda fikir ayrılıkları bulunduğunu belirten Maosai, konuya son noktayı koyacak bir açıklama yaptı. “Bizim görevimiz insanları sağlıklı bir biçimde hareket ettirmek” diyen Maosai, koşunun, doğada insanın kaçarken veya kovalarken yaptığı bir aktivite olduğunu ifade etti. Koşmak vücutta adrenalin hormonunu hareket ettirir. Bu da kan şekerinin düşmesine sebebiyet verir ve asidik ortam yaratır. Yürümeye göre kıyasladığınız zaman koşu için çok daha fazla oksijene ihtiyaç vardır. Bu konu belli bir hedefe göre çalışma yapan performans sporcularını ve Rekreasyon koşucularını kapsamaz. Herhangi biri sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve form bulmak istiyorsa yürüyüş onun için daha doğru bir seçim olacaktır.