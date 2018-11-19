"Sporda Şiddet" paneli

Türközmen, sporda şiddetin temel sorumlusunun taraftarlarmış gibi bir algı oluştuğunu ancak bazı kulüp yöneticilerinin de bu konuda sorumlu davranmadığını söyledi.

Sporda şiddet konusunda taraftarların kendini toparladığını belirten Türközmen, "Karşı tarafı sevmeyebilirsiniz ama lütfen unutmayın, bu ülkede yaşıyorsunuz. Çevremiz ateş çemberi. O kadar keskin, sert siyasetin olduğu yerde böyle bir sorunla ilgilenmek istemiyoruz." diye konuştu.

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- Metin Akyüz: "Beşiktaş taraftarı Ankara'ya gelsin"

MKE Ankaragücü Kulübü 2. Başkanı Metin Akyüz ise 7 senedir taraftardan sorumlu kulüp yöneticiliği yaptığını dile getirerek, "6222 sayılı kanun gerekli ama bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun da bir şey yapması lazım. Federasyonun üzerine çok görev düşüyor. Taraftar gruplarının yer aldığı sempozyum düzenleyebilir." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile hafta sonu Ankara'da oynayacakları maça siyah-beyazlı taraftarların gelmesini istediklerinin altını çizen Akyüz, "İnanın mücadele ediyoruz ki Beşiktaş taraftarı Ankara'ya gelsin. Biz istiyoruz. Beşiktaşlı arkadaşlar, 'Siz bizi kabul etseniz de biz sizi İstanbul'a almayacağız.' diyorlar. Yasaklara karşıyız. Spor dostluk ve kardeşliktir." şeklinde görüş belirtti.

