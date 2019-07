Sporda Şiddet Yasayla Önlenebilir mi?

Taraftarlar kriminalize mi ediliyor?

Sadece muhalefet cephesi değil taraftarlar ve hukukçular da yeni yasal düzenlemeyle yapılacak uygulamalardan şimdiden endişe duyuyor. Kolluk kuvvetleri marifetiyle taraftar gruplarına evden çıktıkları andan itibaren cezai işlem uygulanması gibi gelişmeler yaşanabileceği konuşuluyor.

Türkiye’de Spor Hukuku alanında uzman isimlerden birisi Avukat Ertuğrul Cem Cihan, yeni yasal düzenlemeyi VOA Türkçe’ye değerlendirdi. Yakın geçmişteki 6222 sayılı “Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un da şiddet olaylarına çözüm getirmediğini kaydeden Cem Cihan, yeni yasayla da çözüm sağlamayacağını ve cezalandırma yaklaşımıyla sorun üretilmeye devam edildiğini söyledi.

Cem Cihan, “Yeni kanun eskisinden çok daha fecaat bir durumda, niye çok daha fecaat öncelikle cezaları çok artırıyor yani ‘cezaları artırırsak biz şiddet önleriz’ doğru bir hukuki yaklaşım olmadığı gibi spor adına da çözüm üretecek bir anlayış değil. Sporda şiddetin önlenmesi aksine arttığı bir süreçte daha çok ceza vererek şiddeti önleyemezsiniz. Bu spordaki şiddetin önlemediği gibi bütün taraftarları kriminalize edecek bir durum. Yeni kanunda kişinin evinden çıkışından deplasmana gidişine kadar bütün alanı spor müsabaka alanı ve seyir alanı olarak kabul etmesinden dolayı her an taraftar ceza almakla karşı karşıya kalabilir. Bunu sosyal medyada paylaştığınız zaman bile cezayla muhatap olabileceksiniz, bu gerçekten kötü bir durum herkesi her an ceza alabilecek duruma getiriyor” dedi.