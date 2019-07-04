HABER

Sporda şiddete karşı yeni önlemler teklifi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 21:58 | Son Güncelleme

Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemi kurulmasına ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarıldı - Teklife "Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarına alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenecek" ibaresi eklendi

Sporda şiddete karşı yeni önlemler getiren kanun teklifinde yer alan "Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemi kurulmasına" ilişkin düzenleme, tekliften çıkarıldı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanları AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ile bazı AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor.

Teklifte, siyasi parti gruplarının ortak önergeleriyle bazı değişikliklere gidildi.

Buna göre, teklifin 3. maddesinde yer alan "Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sisteminin kurulmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca karar verileceği, gerekli teknik donanım, spor tesisinin kullanım hakkına sahip kurum veya kuruluşlar tarafından tesis edileceğine" ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Madde üzerinde kabul edilen değişiklik önergesiyle ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar ile kulüplerle bankalar arasında yapılan yeniden yapılandırma işlemleri kapsamındaki tüm banka alacakları hariç; merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek kulüplere ait federasyon veya yetki verdiği üçüncü kişiler nezdindeki gelirler, devir ve temlik edilemeyecek.

Söz konusu düzenlemeyle kulüplerin daha fazla borçlanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teklifin 6. maddesi üzerinde verilen ortak önergeyle madde metnine "Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarına alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenir." ibaresi eklendi.

Teklifin, 7. maddesine de önerge doğrultusunda ekleme yapıldı. Buna göre, müsabaka, seyir, özel seyir, antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçIara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde veya alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 30 gün adli para cezası ile cezalandırılacak.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklamasıCumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması
Anahtar Kelimeler:
"Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi" Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den LGBTİ açıklaması

CHP'den LGBTİ açıklaması: Biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama

AK Parti'den Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın yoğun bakımda! (Işılay Saygın kimdir?)

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.