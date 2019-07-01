Sporla hafızlığı bir araya getirecekler

Okçuluğa sadece spor olarak bakmadıklarını ifade eden Uçar, ilim, ahlak ve manevi tarafıyla da yakından ilgilendiklerini belirtti.

Antalya Okçular Tekkesi, Antalya Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 9 ile 24 yaş arası 92 kursiyere hafızlık başlangıç kursu ile okçuluk eğitimi birlikte verilecek.

Düzenleyecekleri yaz okulunun sıra dışı bir yaz okulu olacağını ve kışın da devam edeceğini, okçuluk talimiyle yükselen konsantrasyonları ilimle pekiştirmek istediklerini anlatan Uçar, şöyle devam etti:

"Dini konular, milli ve manevi değerlere ilişkin bütün derslerimizi Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hocalarımızla veriyoruz. Sadece okçuluk da değil, mas güreşi, atletizmle ilgili bir takım çalışmalarımız da var. Çocuklarımızı hem eğlendirip hem de bir takım değerli bilgiler vermeye çalışıyoruz. Katılanların çok memnun olduklarını yaptığımız anketlerde görüyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dört sac ayağı olan bir protokol ile 840 saatlik hafızlık başlangıç eğitimini ilk defa bir spor kulübü uyguluyor ve sporla hafızlık başlangıç eğitimi bir araya gelmiş oluyor. Bu eğitimin sonucunda da uluslararası geçerliliği olan bir sertifika veriliyor. Biz bu konuda örnek teşkil etmek ve diğer kulüplere de yayılmasına öncülük etmek istiyoruz."

Protokolün imzalanmasının ardından kısa sürede ilgi görerek 70'den fazla kadın ve çocuk olmak üzere 90'ı aşkın kursiyerin kayıt yaptırdığını söyleyen Uçar, "Kemankeşlerimiz hafızlık derslerini Şehit Kurra Hafız İbrahim Yılmaz Talimgahımızda alıyorlar. Hem hafız hem ata sporları sevdalısı olan şehidimiz, hafız adayı kemankeşlerimiz için en büyük örnek ve motivasyon kaynağı olmaktadır." diye konuştu.