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Sporla hafızlığı bir araya getirecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar: - "Dört sac ayağı olan bir protokol ile 840 saatlik hafızlık başlangıç eğitimini ilk defa bir spor kulübü uyguluyor ve sporla hafızlık başlangıç eğitimi bir araya gelmiş oluyor"

Antalya Okçular Tekkesi, düzenlenen protokol kapsamında hafızlık eğitimiyle okçuluk dersini birlikte verecek.

Antalya Okçular Tekkesi, Antalya Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 9 ile 24 yaş arası 92 kursiyere hafızlık başlangıç kursu ile okçuluk eğitimi birlikte verilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, Türk İslam medeniyetindeki okçuluk sporunun tanıtılması ve sevdirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Okçuluğa sadece spor olarak bakmadıklarını ifade eden Uçar, ilim, ahlak ve manevi tarafıyla da yakından ilgilendiklerini belirtti.

İmzalanan protokolün genel kurs etkinlikleri dışında hafızlığı sevdirmeyi amaçladıklarını kaydeden Uçar, "Protokol kapsamında Okçular Tekkesi okçuluk eğitimi verecek, Antalya Müftülüğü hocalarımızı görevlendirecek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz sportif faaliyetlerde ve organizasyonlarda destek verecek, Milli Eğitim Müdürlüğü ise sertifikaları verecek." dedi.

Düzenleyecekleri yaz okulunun sıra dışı bir yaz okulu olacağını ve kışın da devam edeceğini, okçuluk talimiyle yükselen konsantrasyonları ilimle pekiştirmek istediklerini anlatan Uçar, şöyle devam etti:

"Dini konular, milli ve manevi değerlere ilişkin bütün derslerimizi Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hocalarımızla veriyoruz. Sadece okçuluk da değil, mas güreşi, atletizmle ilgili bir takım çalışmalarımız da var. Çocuklarımızı hem eğlendirip hem de bir takım değerli bilgiler vermeye çalışıyoruz. Katılanların çok memnun olduklarını yaptığımız anketlerde görüyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dört sac ayağı olan bir protokol ile 840 saatlik hafızlık başlangıç eğitimini ilk defa bir spor kulübü uyguluyor ve sporla hafızlık başlangıç eğitimi bir araya gelmiş oluyor. Bu eğitimin sonucunda da uluslararası geçerliliği olan bir sertifika veriliyor. Biz bu konuda örnek teşkil etmek ve diğer kulüplere de yayılmasına öncülük etmek istiyoruz."

Protokolün imzalanmasının ardından kısa sürede ilgi görerek 70'den fazla kadın ve çocuk olmak üzere 90'ı aşkın kursiyerin kayıt yaptırdığını söyleyen Uçar, "Kemankeşlerimiz hafızlık derslerini Şehit Kurra Hafız İbrahim Yılmaz Talimgahımızda alıyorlar. Hem hafız hem ata sporları sevdalısı olan şehidimiz, hafız adayı kemankeşlerimiz için en büyük örnek ve motivasyon kaynağı olmaktadır." diye konuştu.

Program kapsamında ilk yarışmanın ağustosta yapılacağını kaydeden Uçar, yarışmada hedeflerini tutturanların yanı sıra hafızlık eğitiminde ezber hedeflerine ulaşanların da ayrıca ödüllendirileceğini söyledi.

Uçar, faaliyetlerine her alanda destek olan Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.

Antalya Müftüsü Osman Artan da Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz dönemlerinde eğitim çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, bunlardan birinin de imzalanan protokol ile Antalya Okçular Tekkesi'nde gerçekleşeceğini belirtti.

Çocukların hem ata sporu olan okçuluğu tanıyacaklarını hem de hafızlık eğitimi alma fırsatı bulacaklarını dile getiren Artan, protokolde katkısı olan tüm kurumlara teşekkür etti.

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