Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında rehabilitasyon ve uyum süreçlerine bütüncül bir yaklaşım getiren Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modelini (BAHAR), Sağlık Bakanlığı ile hayata geçireceklerini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal Projesi"nin üçüncü buluşması, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, insan ve toplum sağlığına en büyük zararı verenlerin sigara, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı olduğuna işaret ederek, bağımlılığın bireyin yanında aile ve toplum yapısını da tehdit eden en önemli sorunların başında geldiğini vurguladı.

Gençleri, aileleri uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı korumanın, önlemler almanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Selçuk, bağımlılıkla mücadeleyi ilgili kamu kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde yürüttüklerini belirtti.