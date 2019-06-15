HABER

Sporla sağlıklarına kavuşuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan "Sağlıklı Hayat Merkezi" ilgi görüyor.Mudanya İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız, Şaziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvuranların danışman hekimler tarafından görüldüğünü belirterek, “Fizikî muayenesi yapılmakta ve kişinin sağlığını korumaya yönelik uygun programlara dahil edilmektedir.

Sporla sağlıklarına kavuşuyorlar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan "Sağlıklı Hayat Merkezi" ilgi görüyor.
Mudanya İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız, Şaziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvuranların danışman hekimler tarafından görüldüğünü belirterek, “Fizikî muayenesi yapılmakta ve kişinin sağlığını korumaya yönelik uygun programlara dahil edilmektedir. Başvuranlar için hareketli hayat ve spor programları planlanıyorsa, EKG ve gerekli tetkikleri ile kalp ve diğer sistem hastalıkları yönünden değerlendirme yapılıyor. Hekim tarafından spor yapması tavsiye edilenler öncelikle fizyoterapiste yönlendirilmektedir. Kişinin fizikî durumuna özel program yapılmaktadır. Uygun olan kişiler spor antrenörü Emel Elif İlişgin nezâretinde yapılan egzersiz programlarına dahil edilmektedir. Kronik rahatsızlığı veya bedenî kısıtlılığı olan yetişkinlerin de fizyoterapistin oluşturduğu özel programlarla, doğru hareketleri yapması hedefleniyor. Ayrıca yapılan spor faaliyetleri diyetisyenimiz tarafından oluşturulan beslenme danışmanlığı programları ile desteklenerek sağlığa katkısının arttırılması hedeflenmektedir. Gerekli hallerde psikolojik danışmanlık hizmeti de verilerek koruyucu sağlık hizmetleri yürütülmektedir” bilgisini verdi.
Yıldız, “Aletli spor hareketler ve her türlü bedenî hareketlerden oluşan çalışmalar spor antrenörü İlişgin tarafında kontrollü bir şekilde sürdürülmekte. Salı ve cuma günleri erkeklere tahsis edilen salon, hafta içi diğer günlerde kadınlara tahsis edilmektedir. Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi’ndeki sportif faaliyetlerden her hangi bir ücret alınmayıp sağlıklı hayat için teşvik edilmektedir” diye konuştu.

Sporla sağlıklarına kavuşuyorlar

Sporla sağlıklarına kavuşuyorlar

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Geç kalan öğrenci salona alınmayınca giriş belgesini yırttı (2)Geç kalan öğrenci salona alınmayınca giriş belgesini yırttı (2)
Kanser tedavisi gören öğrencilerin karne sevinciKanser tedavisi gören öğrencilerin karne sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.