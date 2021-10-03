Sporseverler ‘İstanbul’u Koşuyorum’ Etkinliğinde Buluştu

Spor İstanbul tarafından düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ etkinliklerinin bu yılki üçüncü yarışı olan Bakırköy Etabı 1.250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle 400 yarışmacının katıldığı yarışa bu yıl ilgi daha fazlaydı. Bin 250 sporcunun yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleriyle ölçüldü. Kadınlar Genel Klasman’da birincilik ipini Özlem Kaya göğüsledi. Damla Çelik ikinci, Hatice Yıldırım ise üçüncü oldu. Günün en iyi derecesini elde eden Abdullah Tuğluk, Erkekler Genel Klasman’da birinciliği elde etti. İbrahim Erata ikincilik kürsüsüne çıktı. Alihan Yılgın ise üçüncü sırada yer aldı.

‘İstanbul’u Koşuyorum’ yarışlarının Kadınlar Günü Etabı ve Caddebostan Colour Run Etabı’nın ardından 2021’deki üçüncü yarışı olan Bakırköy Etabı Bakırköy İDO İspark alanı önünden Zeytinburnu istikametine doğru saat 09.00’da başladı.

Sporcular Tarhan Kavşağı’ndan dönüş yaparak Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi üzerinden Yeşilköy istikametine doğru ilerledi. Havuzlu Kavşağı’ndan yapılan ikinci dönüş ile Bakırköy İDO İskelesi istikametinde devam eden sporcular yarışın başlangıç noktası olan Bakırköy İDO İspark önünde koşuyu tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından bu yana “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliklerini düzenliyor.

