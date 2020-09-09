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Sportif olta balıkçılığı yasaklarını ihlal edenlere para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gölet ve baraj göllerinde yapılan denetimlerde sportif amatör olta balıkçılığı yasaklarını ihlal eden kişileri idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesindeki Yenidoğan Göleti’nde yürütülen sportif amatör olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik müşterek olarak denetimler yaptı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gölet ve baraj göllerinde yapılan denetimlerde sportif amatör olta balıkçılığı yasaklarını ihlal eden kişileri idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesindeki Yenidoğan Göleti’nde yürütülen sportif amatör olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik müşterek olarak denetimler yaptı. Ekipler, icra edilen denetim ve kontroller sırasında av yapan amatör avcıların olması gerekenden daha fazla sayıda oltayla balık avı gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler ayrıca, anılan denetim ve kontrollerde yasal boy limiti altında sazan balığı yakalanarak alı koyulduğunu da belirledi. Boy limiti altında balık avlayan ve fazla sayıda olta kullanan 6 amatör avcıya toplamda 3 bin liralık idari para cezası kesildi. Ele geçirilen canlı sazan balıkları ise yeniden gölet sularına salındı.
Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Baraj Güvenliği ekiplerince de, Beyşehir yolu üzerinde bulunan Altınapa barajında yapılan denetim ve kontrollerde fazla sayıda olta kullandığı belirlenen amatör avcıya bin 700 liralık idari para cezası uygulandı. Avda kullandığı çok sayıda oltayı bırakarak aracıyla kaçan avcının oltalarına el koyuldu.
Yetkililer, amatör olta balıkçılığı yapan avcıları yasal boy limitleri altında yakaladıkları balıkları cezai işlemle karşılaşmamaları adına bekletmeden ve civarda alıkoymadan suya iade etmesi gerektiğini de hatırlatırken, rutin ve ihbara dayalı denetimlerin bundan sonra da devam edeceği uyarısında bulundu.

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