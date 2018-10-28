Sportif uçaklar Cumhuriyet Bayramı için havalandı

Bursa'da faaliyet gösteren Yunuseli Sportif Havacılık Derneği (YUSHAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa semalarında sportif uçaklarla tur atıp Türk bayrağı açtı.

Yunuseli Havaalanı'nda bir araya gelen havacılık tutkunları, uçaklarının gerekli bakımlarını yaptıktan sonra kalkış gerçekleştirdi.

Kent üzerinde 6 sportif uçakla tur atan pilotlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdı. Yaklaşık yarım saatlik uçuşu vatandaşlar da ilgiyle takip etti.

Derneğin kurucusu Burak Yürekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Yürekli, 30 üyelerinin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İki uçuş okulumuz var, pilot yetiştiriyoruz. Uçak sahiplerine bilgiler veriyoruz. Türk Hava Yolları pilot adaylarına mülakat süreçlerini anlatıp uçuş eğitimleri veriyoruz. Bursa üzeri turistlik uçuşlarımız var. Bursa'da hava turizmini başlattık. Bursa ve ülkemiz yararına çalışmaya devam edeceğiz."

Dernek Başkanı Hakan Köksal da gençlere havacılığı sevdirmek için çalıştıklarını anlatarak, "6 uçağımızla kol uçuşu gerçekleştirdik. Bugün güzel bir etkinliğe imza attık." dedi.

