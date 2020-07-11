Sports Illustrated dergisinde bir ilk! Transeksüel model...

Brezilyalı Valentina Sampaio ikonik dergi Sports Illustrated'nin Swimsuit sayısında yer alan ilk transeksüel model oldu.

Aynı zamanda iç giyim firması Victoria's Secret'ta da yer alan 23 yaşındaki model, Virgin Adaları'ndaki Scrub Adası'nda fotoğrafçı Josie Clough'a poz verdi.



Valentina Sampaio'nun Brooks Nader, Josephine Skriver, Lorena Duran, Kim Riekenberg, Marquita Pring, Anita Marshall ve Hyunjoo Hwang ile birlikte dergide yer alacağı ifade edilirken derginin 21 Temmuz'da görücüye çıkacağı kaydedildi.



Haberi aldıktan sonra çok şaşırdığını dile getiren Brezilyalı model "Rüya gibiydi. Bu benim için çok önemli" dedi. Cinsel yönelimi nedeniyle zorluklar yaşadığını dile getiren model, algının yavaş yavaş kırılmasından memnun olduğunu ekledi.



23 yaşındaki model, Brezilya'nın kuzeyinde balıkçılık yapan 7 çocuklu ailenin bir ferdi olarak dünyaya gelmişti. Sampaio, kariyerine 2016 yılında, "L'Oreal Paris Güzellik Elçisi" seçilerek adım atmıştı.



Brezilyalı model Vogue Paris kapağında yer alan ilk transseksüel kadın olarak da tarihe geçmişti. Sampaio, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü Victoria’s Secret markasının ilk transeksüel modeli olmuştu.

