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"Sporu, futboldan ibaret saymıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Sporun gelişmesi, tabana yayılması ve sporcular yetiştirilmesi adına tüm kaynaklarımızı seferber ettik, etmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm spor branşlarını önemsediklerini söyledi.

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) "sokaktan olimpiyata" sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bebek Parkı'nda düzenlenen kaykay tahtası boyama etkinliğine, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, TKF Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Hülya Koçyiğit ve şarkıcı Seda Sayan katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, kaykay sporu konusundaki eksikliği gidermek adına ilk adımları attıklarını vurgulayarak, "Bu konuya katkısı olan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kaykay sporu başta olmak üzere tüm spor branşlarımızı önemsiyoruz. Sporu, futboldan ibaret saymıyoruz. Sporun gelişmesi, tabana yayılması ve sporcular yetiştirilmesi adına tüm kaynaklarımızı seferber ettik, etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tesisleşme konusunda gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Köylerimize kadar çok güzel tesislerimiz var. İlk kaykay pistimizi Beyoğlu Belediye Başkanımız yer tahsis ediyor, oraya inşaa edeceğiz. Projeyi de ayrıca destekliyoruz. Bakanlığımızın tüm imkanları sizler için. Bu konuya öncülük eden başta Hülya Koçyiğit olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kaykay boyama etkinliğini takip ettikten sonra kaykay yapan sporcuları izleyerek alandan ayrıldı.

Hülya Koçyiğit ise kaykay sporunun Türkiye'de çok yeni olduğunu belirterek, "Kaykay, ülkemizde bir senelik mazisi olan bir federasyonla temsil ediliyor. Hep beraber gençlerimizi destekleyelim. Kaykay sporu olimpiyatlara 2 disiplinle yeni kabul edildi. Herkesin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

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