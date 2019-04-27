"Sporun her dalında rol modellerin sayısını artıracağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle hem sportif başarı ve madalya sayısını yukarılara taşımış olacaklarını hem de Türkiye'nin, herkesin hayatında sporun yer aldığı bir ülke olacağını bildirdi.

Kasapoğlu, Bakanlık merkez binada, cimnastik branşlarında olimpik havuzda bulunan sporcuları kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada cimnastiğin en temel branşlardan biri olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, bu dalda, olimpiyatlara giden yolda çok önemli virajlar bulunduğunu, birlikte çalışarak sporculara katkı vereceklerini belirtti.

Bakanlık olarak Türkiye'de sportif başarı ve sporu tabana yayma konusunda önemli açılım sağlayacak "Spor Türkiye" projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Bu bağlamda en önemli branş, en temel disiplin cimnastik. Her şeyin bir temeli var, sporun temelinde de cimnastik var. Cimnastiği, imkan ve teknik destek vererek daha yukarılara tırmandırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Tabana yayılan spor anlayışı çerçevesinde cimnastiği Türkiye'de farklı noktalara getirmeleri gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, eğitim ile sporun entegrasyonunun önemine dikkati çekerek, bu çerçevede MEB ile imzanan iş birliği protokolünün Türkiye'yi yarınlara taşıyacağını vurguladı.