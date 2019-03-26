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Sporun ruhu fotoğraflara yansıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Sports Business Club Öğrenci Kulübü kadın, çocuk ve engelli bireylerin sporla kurduğu ilişkiyi fotoğraflarla ortaya koymak amacıyla ‘Benim Gözümden Spor’ başlıklı bir yarışma düzenliyor.

Sporun ruhu fotoğraflara yansıyacak

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Sports Business Club Öğrenci Kulübü kadın, çocuk ve engelli bireylerin sporla kurduğu ilişkiyi fotoğraflarla ortaya koymak amacıyla ‘Benim Gözümden Spor’ başlıklı bir yarışma düzenliyor. Herkesin katılımına açık olan fotoğraf yarışmasına 7 Nisan’a kadar başvuru yapılabilecek.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Sports Business Club Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen ‘Benim Gözümden Spor’ başlıklı fotoğraf yarışması, ‘Spor ve Kadın’, ‘Spor ve Çocuk’ ve ‘Engelsiz Spor’ kategorilerinde hayata geçiriliyor. Sporun kadın, çocuk ve engelli bireylerin hayatındaki rolünü vurgulamak amacıyla düzenlenen yarışma, herkesin katılımına açık olacak. Başvurular 7 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Jürisinde Fethi İzan, İlknur Hacısoftaoğlu, Mine Kasapoğlu, Murad Sezer ve Zeynep Sezerman gibi usta isimlerin yer aldığı yarışmanın kazananları, 12 Nisan tarihinde yarışmanın internet sitesinden ve kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Kazanan fotoğrafların paylaşılacağı ve ödülün sahibini bulacağı sergi ve ödül töreni ise 19 Nisan’da gerçekleştirilecek. Başvuru ve süreçle ilgili detaylı bilginin yarışmanın internet sitesi bulunduğu belirtildi.

Sporun ruhu fotoğraflara yansıyacakSporun ruhu fotoğraflara yansıyacak

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