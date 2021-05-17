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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

17.05.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1752 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 922 bin 877 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 459 bin 613 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1752 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 808 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 1800 lira, satış fiyatı 1699 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 99 milyon 846 bin 939 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 59 bin 890 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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