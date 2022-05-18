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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

18.05.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 909 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 171 bin 300 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 30 milyon 234 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 909 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 22 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 266 lira 60 kuruş, satış fiyatı 11 bin 552 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 739 bin 548 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 425 bin 531 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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