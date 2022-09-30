Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 271 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 215 milyon 740 bin 634 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 802 bin 650 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 271 lira 39 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 8 milyon 212 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 59 lira 53 kuruş, satış fiyatı 25 bin 483 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 561 bin 652 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 273 bin 649 metreküp olarak kayıtlara geçti.

