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Spot piyasada elektrik fiyatları

02.05.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 25 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 703 artarak 356 milyon 331 bin 912 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 25 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 864 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 889 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 749 lira 98 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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