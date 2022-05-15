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Spot piyasada elektrik fiyatları

15.05.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 1199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,5 artarak 1 milyar 130 milyon 221 bin 248 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00, 20.00 ve 21.00'de 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 10.00 ve 11.00'de 1199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 36 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 70 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1185 lira 50 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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