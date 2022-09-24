YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

24.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 15,4 azalışla 1 milyar 383 milyon 540 bin 629 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek, saat 19.00 ve 20.00'de 4 bin 800 lira, en düşük saat 09.00'da 2 bin lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 529 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 566 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün, en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 749 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:
Burdur’daki özel eğitim meslek okulunun müdür vekili görevden uzaklaştırıldıBurdur’daki özel eğitim meslek okulunun müdür vekili görevden uzaklaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
elektrik

Ankara Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:31
Öğle
12:46
İkindi
16:10
Akşam
18:51
Yatsı
20:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.