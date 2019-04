Spotçular, mezunların ev eşyalarına talip

İkinci el ev eşyaları alımı ve satımı yapan spotçular, bu sene mezun olup şehirlerinden ayrılacak üniversite öğrencilerinin ev eşyalarını da uygun fiyatlarla satın almaya hazırlanıyor.

Uygun fiyatları ve ürün çeşitliliği ile ev eşyası arayan üniversite öğrencilerinin uğrak yerlerinden olan spotçular, bu kez ikinci el eşyaları satın almayı bekliyor. Evde yaşayan ve mezun olduktan sonra şehirden ayrılacakları için ev eşyalarını satmak isteyen öğrencilere bir fırsat kapısı olan spot işletmeleri, makul fiyatlarla her türlü ev ürününü satın almaya hazır olduklarını aktardılar.

“Elimizden geldiği kadar her şeyi değerlendiriyoruz”

Eskişehir’de uzun yıllardır spot dükkanı işleten Gökhan Torun, genellikle mayıs ve haziran aylarında mezun olan öğrencilerin ev eşyalarını satmak için kendilerine geldiklerini belirterek, “Biz bu eşyaları, onlarında istediği makul bir fiyatla almaya çalışıyoruz. Genellikle buzdolabı, çamaşır makinesi, baza, yatak gibi evde olabilecek eşyaların hemen hemen hepsini değerlendiriyoruz. Biz Üniversite Caddesindeyiz. Bağlar’ın göbeğindeyiz. Elimizden geldiği kadar her şeyi değerlendiriyoruz. Öğrencileri de bu konuda üzmemeye çalışıyoruz. Şehre yeni gelen öğrencilerin ailelerine de eşya konusunda elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Aslında onlar için bir fırsat bu. Çünkü tüm eşyaları ayrı ayrı bir yerlerden toplamaktansa, tek bir spot dükkanından bunların tamamını dizmeleri daha iyi. Buralardan bütün eşyaları aldıkları zaman biz nakliyeyi de ücretsiz olarak gönderiyoruz. Taşıma konusunda da yardımcı oluyoruz. Makinelerin, buzdolaplarının kurulumuna kadar her şeyi yapıyoruz” şeklinde konuştu.