Spotify 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı

Dünya genelinde 8.3 milyon dinlenme ile Porto Riko’lu rapçi Bad Bunny Spotify’da 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı oldu. Bad Bunny’nin ardından Drake gelirken, 2020 yılında dünyada en çok dinlenen üçüncü sanatçı J Balvin oldu. Dördüncü sıraya yerleşen Juice WRLD’ü ise The Weeknd takip etti. Türkiye’de 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı üste üste üçüncü kez Ezhel olurken, ikinci sıraya yerleşen Sezen Aksu, TOP 5 sanatçı listesindeki tek kadın ve tek pop sanatçısı oldu. Türkiye’de en çok dinlenen üçüncü sanatçı Murda olurken, Sagopa Kajmer dördüncü, Patron ise beşinci sıraya yerleşti.

Türkiye’nin TOP 10 sanatçı listesinde rap müziğin ağırlığı hissedilirken, pop müzik de Sezen Aksu’nun yanı sıra, Zeynep Bastık, Emir Can İğrek gibi isimlerle TOP 10 sanatçı listesindeki yerini aldı. Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Dolu Kadehi Ters Tut gibi indie gruplar da 2020 yılında Türkiye’nin en çok dinlenen 10 sanatçısı arasında yer aldı. TOP 10 listesindeki sanatçıların tamamı Türk sanatçılardan oluştu.

En çok dinlenen müzik gruplarında ise gerek sanatçı sayısı gerekse dinlenme oranı açısından 2020 yılında yükselişe geçen indie müzik türü dikkat çekti. 2020 yılının en çok dinlenen 10 müzik grubu arasında 5 indie grubu yer aldı. Billie Eilish, 2020 yılının en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak ikinci kez üst üste zirvede yer aldı. Eilish’i ikinci sırada Taylor Swift takip ederken, üçüncü sırada ise Ariana Grande yer aldı. Dünyanın en çok dinlenen kadın sanatçıları listesinin dördüncü sırasına Dua Lipa, beşinci sırasına ise Halsey yerleşti. Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçı listesinde zirve değiştirmedi Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı listesinin zirvesindeki isim 2017 yılından beri değişmedi ve yine Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu’yu ikinci sırada Zeynep Bastık, üçüncü sırada ise Billie Eilish takip etti. Listenin dördüncü sırasında Sertab Erener yer alırken, beşinci sıraya ise Sena Şener yerleşti. Türkiye’nin TOP 10 kadın sanatçı listesinde Billie Eilish’in yanı sıra, Dua Lipa ve Lana Del Rey gibi yabancı isimler de yer aldı. 2020 yılı Türkiye’deki kadın sanatçıların müzik sahnesinde daha fazla boy gösterdikleri bir yıl oldu. Spotify’da Türkiye’de en çok dinlenen 150 sanatçı listesindeki kadın sanatçı sayısı, 2019 yılına kıyasla 2020 yılında yüzde 20’ye yakın bir artış gösterdi.

Indie'ye ilgi arttı 2020 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı, 1.6 milyar dinlenme ile The Weeknd’den 'Blinding Lights' oldu. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla, Tones And I’dan 'Dance Monkey' ve Roddy Ricch’ten 'The Box' yer aldı. 2020 yılının dünyada en çok dinlenen dördüncü şarkısı Imanbek ve SAINt JH’un 'Roses - Imanbek Remix' adlı kaydı olurken, beşinci sıraya ise Dua Lipa’dan 'Don’t Start Now' yerleşti. Geçen seneye oranla pek çok yeni sanatçının daha fazla şarkıyı müzikseverlerle buluşturduğu 2020 yılında Türkiye’nin en çok dinlenen şarkısı iki rapçi Ezhel ve Murda’nın “Bi Sonraki Hayatımda Gel” şarkısı olurken, ikinci sırada Gazapizm’in “Unutulacak Dünler” adlı kaydı yer aldı. Üçüncü sıraya Zeynep Bastık’tan “Uslanmıyor Bu” yerleşirken TOP 5 şarkı listesinin devamına yine rap şarkıları damga vurdu. Reynmen’den “Leila” dördüncü, Ezhel ve Murda’nın bir diğer düetleri “AYA” ise beşinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin TOP 10 şarkı listesinde rap’e diğer müzik türleri eşlik etti. Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan “Kazılı Kuyum” ve İkiye On Kala’dan “Kafamda Kentsel Dönüşümler”, Türkiye’de 2020 yılının en çok dinlenen 10 şarkısı arasında yer alan indie şarkılar olurken, Didomido ve Eglo G düeti olan elektro pop türündeki “Nimet” de 2020 yılını damga vuran bir diğer şarkı oldu.

Dünya genelinde en çok dinlenen albüm, 3.3 milyar dinlenme ile Bad Bunny’nin YHLQMDLG adlı albümü olurken, The Weeknd’den After Hours ikinci sıraya, Post Malone’nun Hollywood’s Bleeding adlı albümü ise üçüncü sıraya yerleşti. 2020 yılının TOP 5 albüm listesinin dördüncü sırasında Harry Styles’ın Fine Line albümü, beşinci sırasında ise Dua Lipa’nın Future Nostalgia albümü yer aldı.

Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen albümlere gelince; listenin ilk sırasında Murda’nın Made In Turkey albümü yer aldı. Murda’yı sırasıyla Gazapizm’in HİZA ve Ufo361’in Lights Out albümleri takip etti. Dördüncü sıraya Murda’nın bir diğer albümü olan DOĞA yerleşirken, Türkiye’nin TOP 5 albümü listesinin son sırasında ise Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun Akustik Travma adlı albümü yer aldı. Akustik Travma’nın yanı sıra, Adamlar’dan Dünya Günlükleri ve Dolu Kadehi Ters Tut’tan Karanlık gibi indie albümler de 2020 yılının en çok dinlenen 10 albümü arasında yer aldı. Türkiye’nin 2020 yılı TOP 10 albüm listesindeki tek yabancı albüm ise Billie Eilish’ten geldi ve WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO? oldu.

Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen 10 şarkının 9’u Türkçe şarkılardan oluşurken, tek yabancı şarkı, Tones And I’dan “Dance Monkey” oldu. Türkiye’nin TOP 10 şarkı listesinde rap’e diğer müzik türleri eşlik etti. Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan “Kazılı Kuyum” ve İkiye On Kala’dan “Kafamda Kentsel Dönüşümler”, Türkiye’de 2020 yılının en çok dinlenen 10 şarkısı arasında yer alan indie şarkılar olurken, Didomido ve Eglo G düeti olan elektro pop türündeki “Nimet” de 2020 yılını damga vuran bir diğer şarkı oldu. Dünya genelinde en çok dinlenen albüm, 3.3 milyar dinlenme ile Bad Bunny’nin YHLQMDLG adlı albümü olurken, The Weeknd’den After Hours ikinci sıraya, Post Malone’nun Hollywood’s Bleeding adlı albümü ise üçüncü sıraya yerleşti. 2020 yılının TOP 5 albüm listesinin dördüncü sırasında Harry Styles’ın Fine Line albümü, beşinci sırasında ise Dua Lipa’nın Future Nostalgia albümü yer aldı.

Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen albümlere gelince; listenin ilk sırasında Murda’nın Made In Turkey albümü yer aldı. Murda’yı sırasıyla Gazapizm’in HİZA ve Ufo361’in Lights Out albümleri takip etti. Dördüncü sıraya Murda’nın bir diğer albümü olan DOĞA yerleşirken, Türkiye’nin TOP 5 albümü listesinin son sırasında ise Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun Akustik Travma adlı albümü yer aldı.

Akustik Travma’nın yanı sıra, Adamlar’dan Dünya Günlükleri ve Dolu Kadehi Ters Tut’tan Karanlık gibi indie albümler de 2020 yılının en çok dinlenen 10 albümü arasında yer aldı. Türkiye’nin 2020 yılı TOP 10 albüm listesindeki tek yabancı albüm ise Billie Eilish’ten geldi ve WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO? oldu. Podcast dünyasında neler oldu? 2020 yılının dünya genelindeki en popüler podcast yayını The Joe Rogan Experience olurken, ikinci sıraya TED Talks Daily, üçüncü sıraya ise The Daily yerleşti. Dördüncü sırada The Michelle Obama Podcast, beşinci sırada ise komedi türündeki Call Her Daddy yer aldı. Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen podcast yayınları ise şöyle sıralandı: En çok dinlenen 5 podcast yayınının birinci sırasına Kendine İyi Davran, ikinci sırasına umarim annem dinlemez, üçüncü sırasına ise O Tarz Mı? yerleşti. Listenin dördüncü sırasında Zihnimin Kıvrımları bulunurken beşinci sırada Fularsız Entellik yer aldı. 2020 yılının en çok dinlenenleri ile ilgili global ve Türkiye verilerinin TOP listeleri ise aşağıda yer alıyor.

Spotify, 2020 - Global TOP listeleri Dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar: Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd Dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar: Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey Dünya genelinde en çok dinlenen albümler: YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa Dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar: “Blinding Lights”, The Weeknd

“Dance Monkey”, Tones and I

“The Box”, Roddy Ricch

“Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN

“Don’t Start Now”, Dua Lipa Dünya genelinde en çok dinlenen Podcast yayınları: The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Daily

The Michelle Obama Podcast

Call Her Daddy Dünya genelinde en çok dinlenen Podcast türleri: Toplum ve Kültür

Komedi

Hayat Tarzı ve Sağlık

Sanat ve Eğlence

Eğitimsel Spotify 2020 - Yılın Türkiye TOP listeleri Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar: Ezhel

Sezen Aksu

Murda

Sagopa Kajmer

Patron

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Zeynep Bastık

Emir Can İğrek

Gazapizm

Dolu Kadehi Ters Tut Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar: Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Billie Eilish

Sertab Erener

Sena Şener

Göksel

Tuğçe Kandemir

Dua Lipa

Sıla

Lana Del Rey Türkiye’de en çok dinlenen müzik grupları: Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

Duman

Pinhani

Adamlar

Mor ve ötesi

MaNga

Perdenin Ardındakiler

İkiye On Kala

BTS Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar: Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel

Unutulacak Dünler - Gazapizm

Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık

Leila - Reynmen

AYA - Murda, Ezhel

Sağı Solu Kes - Gazapizm

Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Nimet - Didomido, Eglo G

Dance Monkey - Tones And I

Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala