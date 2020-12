Spotify 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı

2020 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı, 1.6 milyar dinlenme ile The Weeknd’den 'Blinding Lights' oldu. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla, Tones And I’dan 'Dance Monkey' ve Roddy Ricch’ten 'The Box' yer aldı. 2020 yılının dünyada en çok dinlenen dördüncü şarkısı Imanbek ve SAINt JH’un 'Roses - Imanbek Remix' adlı kaydı olurken, beşinci sıraya ise Dua Lipa’dan 'Don’t Start Now' yerleşti.

Akustik Travma’nın yanı sıra, Adamlar’dan Dünya Günlükleri ve Dolu Kadehi Ters Tut’tan Karanlık gibi indie albümler de 2020 yılının en çok dinlenen 10 albümü arasında yer aldı. Türkiye’nin 2020 yılı TOP 10 albüm listesindeki tek yabancı albüm ise Billie Eilish’ten geldi ve WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO? oldu.

Dünya genelinde en çok dinlenen albüm, 3.3 milyar dinlenme ile Bad Bunny’nin YHLQMDLG adlı albümü olurken, The Weeknd’den After Hours ikinci sıraya, Post Malone’nun Hollywood’s Bleeding adlı albümü ise üçüncü sıraya yerleşti. 2020 yılının TOP 5 albüm listesinin dördüncü sırasında Harry Styles’ın Fine Line albümü, beşinci sırasında ise Dua Lipa’nın Future Nostalgia albümü yer aldı. Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen albümlere gelince; listenin ilk sırasında Murda’nın Made In Turkey albümü yer aldı. Murda’yı sırasıyla Gazapizm’in HİZA ve Ufo361’in Lights Out albümleri takip etti. Dördüncü sıraya Murda’nın bir diğer albümü olan DOĞA yerleşirken, Türkiye’nin TOP 5 albümü listesinin son sırasında ise Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun Akustik Travma adlı albümü yer aldı.

Podcast dünyasında neler oldu?

2020 yılının dünya genelindeki en popüler podcast yayını The Joe Rogan Experience olurken, ikinci sıraya TED Talks Daily, üçüncü sıraya ise The Daily yerleşti. Dördüncü sırada The Michelle Obama Podcast, beşinci sırada ise komedi türündeki Call Her Daddy yer aldı. Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen podcast yayınları ise şöyle sıralandı: En çok dinlenen 5 podcast yayınının birinci sırasına Kendine İyi Davran, ikinci sırasına umarim annem dinlemez, üçüncü sırasına ise O Tarz Mı? yerleşti. Listenin dördüncü sırasında Zihnimin Kıvrımları bulunurken beşinci sırada Fularsız Entellik yer aldı.

2020 yılının en çok dinlenenleri ile ilgili global ve Türkiye verilerinin TOP listeleri ise aşağıda yer alıyor.