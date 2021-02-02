Spotify aile paketi fiyatına zam yaptı! İşte yeni fiyatı

Spotify, aylık abonelik kapsamında kullanıcılara online müzik akışı sunmayı vadediyor. İsveç merkezli çevrimiçi müzik ve podcast dinleme uygulaması, kullanıcılara tek bir abonelik değil, birkaç abonelik sunuyor. Bu anlamda öğrenci paketi de diğer platformlarda olduğu gibi Spotify'da da karşımıza çıkıyor. Ancak Spofity, bu kez yeni bir paketin duyurusu ile değil, Türkiye için alınan yeni bir zam kararı ile gündeme gelmiş durumda.

SPOTİFY'DAN AİLE PAKETİNE ZAM

Spofity, ailesi paketinin fiyatına zam yaptığı duyurdu. Spotify'dan yapılan açıklamaya göre, aile paketi kullanıcıları ayda 26.99 TL yerine 29.99 TL ödeyecek. Söz konusu zam 1 şubat'tan itibaren premium aile paketi için geçerli olacak ve mart ayında faturalandırılacak. Yani eğer bir Spotify kullanıcısıysanız güncel fiyat mart ayındaki faturada karşınıza çıkacak.

DİĞER PAKETLERE ZAM GELDİ Mİ?

Spotify'ın açıklamasına göre henüz diğer paketlerin fiyatında herhangi bir değişiklik yok. Spotify bu konuda bir karar aldığında yine bir açıklama ile detayları paylaşacaktır. Mevcut Spotify Premium paketleri ve fiyatları ise şöyle: